Localizan en Zapopan a los agentes de la SSPC desaparecidos que realizaban labores de inteligencia

En un mensaje urgente y de última hora, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que los dos agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desaparecidos el pasado 25 de noviembre en Zapopan, Jalisco, fueron localizados con vida.

El funcionario señaló que ambos "están bien" y que pronto se reunirán con sus familias, tras una operación coordinada de instituciones federales y autoridades estatales.

"Ambos agentes reciben atención médica hospitalaria debido a diversas lesiones que, de acuerdo con el reporte preliminar, no ponen en riesgo su vida", detalló la tarjeta informativa de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Agentes desaparecidos fueron localizados con vida en Jalisco: ¿Qué se sabía del caso en Zapopan?

El pasado 25 de noviembre, los agentes, adscritos a la SSPC, realizaban labores de inteligencia e investigación de campo enfocadas en la prevención del delito y la desarticulación de células criminales cuando se perdió comunicación con ellos; su desaparición ocurrió mientras se trasladaban hacia Guadalajara en un vehículo oficial.

De acuerdo con el seguimiento que realizaron las autoridades, la unidad en la que viajaban fue localizada abandonada en la zona de Paseo de los Virreyes, en el municipio de Zapopan. La ubicación del vehículo detonó un operativo inmediato debido al nivel de riesgo que representa la presencia de grupos delictivos en esa región.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mantuvo comunicación permanente con el Gobierno de Jalisco y trabajó de forma conjunta con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional para localizarlos.

Nuestros compañeros de @SSPCMexico que fueron privados de su libertad en Zapopan, Jalisco el pasado 25 de Noviembre se encuentran bien y pronto estarán con sus familias.

Agradecemos a @Defensamx1 @SEMAR_mx @GN_MEXICO_ y al Gobernador @PabloLemusN su apoyo en la búsqueda para… — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) December 1, 2025

SSPC profundizará investigación de agentes desaparecidos en Zapopan

La SSPC confirmó que mantiene un enlace constante con autoridades estatales y federales para profundizar en las líneas de investigación y esclarecer qué ocurrió antes, durante y después de la desaparición de los agentes.

La dependencia señaló que el caso no se dará por concluido hasta contar con conclusiones claras y responsables identificados.

Además, reiteró que los elementos y sus familias recibirán acompañamiento integral, incluida atención médica, apoyo psicológico y toda la asistencia necesaria tras los hechos, con el compromiso de garantizar su seguridad y brindar seguimiento puntual al proceso.