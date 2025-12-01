¡Una decisión difícil de tomar! Un divorcio no es cosa fácil, por ello, existen personas que se dedican a acompañar de manera psicológica, legal y financiera a las parejas que buscan terminar su matrimonio, partiendo desde lo más importante, que ambas partes estén seguras de hacerlo.

En México se registraron alrededor de 161 mil 932 divorcios en el 2024, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

“Cuando me casé no pensé que me fuera a divorciar (...) A mí lo que me preocupaba era cómo reaccionaría mi hija”, contó Aníbal Ruíz, un hombre divorciado.

’Divorce Planner’: Ayuda profesional para afrontar el proceso de separación en México

Actualmente, existen los famosos “Divorce Planner”, profesionales que ayudan a las parejas a organizar y navegar en el proceso de divorcio, ofreciendo asesoramiento estratégico, emocional y financiero para que la separación sea menos traumática y más organizada.

“Lo que hacemos es darle contención a parejas en crisis para que puedan decidir si quedarse o separarse”, explicó Marisol Cerón, Divorce Planner, para los micrófonos de Fuerza Informativa Azteca.

Marisol Cerón, experta en divorcios, aseguró que al momento de terminar el matrimonio, es necesario buscar que ambas partes resulten beneficiados, al igual que como se hizo al momento de casarse.

El 70% de las parejas que quieren divorciarse, deciden darse una nueva oportunidad

Expertos confirmaron que el 70% de las parejas que tienen la intención de divorciarse, suelen tomar la decisión de darse una oportunidad más. Especialistas aseguran que cuando ambas partes tienen la intención de salvar la relación, es posible evitar un divorcio.

“Una vez que la pareja se da cuenta de qué le duele qué es lo que necesita la relación para poder salir adelante entonces muchas veces optan sí por tener terapia de pareja”, explicó Marisol Cerón, Divorce Planner, durante una entrevista con Fuerza Informativa Azteca.

Por otro lado, en caso de tomar la decisión de una separación, se recomienda hacerlo de la manera más sana posible, sobre todo si hay hijos o hijas de por medio.