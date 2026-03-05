¡Alerta de fraude! Este es el mensaje falso sobre multas por exceso de velocidad que buscan engañar a conductores
Autoridades alertan por mensaje falso que exige pago de multas por exceso de velocidad. Piden no responder, no abrir enlaces y proteger datos personales.
¡Que no te pase! Autoridades del Gobierno de Guadalajara alertaron a la población sobre la circulación de un mensaje de texto falso que solicita el pago de supuestas multas por exceso de velocidad. La advertencia es clara: si recibes un SMS con este tipo de cobro, es un fraude, no lo abras.
Mensaje falso sobre exceso de circulación
Este llamado es a no responder el mensaje, no ingresar a enlaces desconocidos y no compartir información personal o bancaria, ya que se trata de un intento de engaño para obtener datos sensibles.
Esta forma de abuso busca aprovecharse de la preocupación de los conductores para cometer delitos. Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a difundir la alerta entre familiares y conocidos para evitar que más personas sean víctimas.
El mensaje dice así: "Se acerca la fecha límite para pagar su multa por exceso de velocidad. Por favor, pague puntualmente para evitar cargos por demora", al finalizar el mensaje, contiene una liga que lo lleva directamente a depositar.
⚠️ ¡No te dejes engañar!— Gobierno de Guadalajara (@GuadalajaraGob) March 3, 2026
Si recibes un mensaje de texto solicitando el pago de multas por exceso de velocidad, es FALSO.
No contestes el mensaje, no ingreses a enlaces desconocidos ni compartas información personal o bancaria y evita ser víctima de fraude.
Pasa la voz, la… pic.twitter.com/7kCbGPvFP9
¿Cómo evitar caer en mensajes falsos?
Para solucionar y evitar caer en mensajes falsos sobre multas por exceso de velocidad, puedes seguir estas recomendaciones prácticas:
- No respondas ni abras enlaces. Si recibes un SMS que te pide pagar una multa, no contestes, no des clic en ningún link y no compartas datos personales o bancarios.
- Bloquea y reporta el número
Bloquea el número desde tu celular.
Repórtalo como spam directamente en tu aplicación de mensajes.
También puedes denunciarlo ante la Policía Cibernética de tu estado.
- Verifica en canales oficiales. Las multas reales se consultan en portales oficiales del gobierno de tu estado o municipio, no por enlaces enviados por SMS.
- Protege tu información
Activa filtros de spam en tu teléfono.
No publiques tu número en sitios públicos.
Usa verificación en dos pasos en tus apps bancarias.
- Si ya diste datos o pagaste
Llama inmediatamente a tu banco para bloquear tarjetas.
Cambia contraseñas.
Presenta una denuncia ante el Ministerio Público.