¡Alerta de fraude! Este es el mensaje falso sobre multas por exceso de velocidad que buscan engañar a conductores

¡Que no te pase! Autoridades del Gobierno de Guadalajara alertaron a la población sobre la circulación de un mensaje de texto falso que solicita el pago de supuestas multas por exceso de velocidad. La advertencia es clara: si recibes un SMS con este tipo de cobro, es un fraude, no lo abras.

Mensaje falso sobre exceso de circulación

Este llamado es a no responder el mensaje, no ingresar a enlaces desconocidos y no compartir información personal o bancaria, ya que se trata de un intento de engaño para obtener datos sensibles.

Esta forma de abuso busca aprovecharse de la preocupación de los conductores para cometer delitos. Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a difundir la alerta entre familiares y conocidos para evitar que más personas sean víctimas.

El mensaje dice así: "Se acerca la fecha límite para pagar su multa por exceso de velocidad. Por favor, pague puntualmente para evitar cargos por demora", al finalizar el mensaje, contiene una liga que lo lleva directamente a depositar.

¿Cómo evitar caer en mensajes falsos?

Para solucionar y evitar caer en mensajes falsos sobre multas por exceso de velocidad, puedes seguir estas recomendaciones prácticas:

