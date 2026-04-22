Macabro hallazgo: Localizan cadáver en descomposición oculto dentro de un auto en la Zona Metropolitana de Guadalajara

Un despliegue de seguridad se generó en las inmediaciones del fraccionamiento Sima Serena 3, situado en el municipio de El Salto, tras el descubrimiento de restos humanos. El incidente se registró específicamente sobre la vía Buzardo, en su intersección con la rúa Tórtola, de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

El hallazgo ocurrió dentro de un automóvil de tonalidad blanca que se encontraba estacionado en dicha zona habitacional. La intervención de los agentes de la policía municipal fue motivada por diversas denuncias ciudadanas que alertaban sobre la presencia de emanaciones nauseabundas que provenían del automotor mencionado.

🔴 #IMPORTANTE | ¡Macabro hallazgo en El Salto! Localizan los restos de un hombre al interior de un auto abandonado en el cruce de las calles Busardo y Tórtola, en la Col. Cima Serena III. 🚨🚗💀



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Al arribar al sitio y realizar la inspección correspondiente, los oficiales corroboraron que en el compartimento del coche yacía un individuo que ya no contaba con signos vitales.

Debido a la situación, expertos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se trasladaron al punto para trabajar en conjunto con los agentes de la Fiscalía del Estado.

Los peritos se encargaron de recolectar las pruebas necesarias y efectuar el retiro del cuerpo para su traslado. Hasta este instante, las dependencias oficiales han evitado proporcionar detalles sobre el género de la víctima o el tiempo estimado que el cadáver llevaba en proceso de degradación biológica, limitándose a dar inicio a la carpeta de investigación obligatoria para esclarecer este suceso violento.

Emergencia por fuego en depósito de Guadalajara

De manera simultánea, se reportó un incidente relacionado con fuego en la demarcación de Guadalajara, dentro de la colonia Huerta Baesa. El evento tuvo lugar en un establecimiento ubicado entre las calles Manuel Pino y Sebastián Allende, espacio que aparentemente funcionaba como un centro de almacenamiento para diversos artículos y una cantidad considerable de vehículos ligeros eléctricos.

El incendio se propagó rápidamente entre los patines eléctricos guardados en el lote, lo que generó una respuesta inmediata por parte de los elementos de bomberos municipales. Al llegar al inmueble, los tragahumo iniciaron las maniobras para extinguir las llamas y evitar que el fuego alcanzara propiedades colindantes.

🔴 #ALMOMENTO | Se registra un incendio en una bodega donde se almacenaban patines eléctricos, sobre la calle Manuel Payno y Sebastián Allende, en la Colonia Huerta Baeza, en Guadalajara. Bomberos atienden el siniestro.



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Durante el operativo, los rescatistas lograron sacar del recinto a 11 personas que se encontraban en riesgo por la conflagración. Del grupo de individuos rescatados, únicamente 2 requirieron asistencia médica inmediata tras haber aspirado los vapores derivados de la combustión.

No obstante, los servicios de emergencia confirmaron que ninguno de los involucrados sufrió heridas de gravedad que pusieran en peligro su integridad física.

Actualmente, las autoridades competentes mantienen las diligencias en el lugar para precisar las causas exactas que originaron el inicio del fuego en el almacén de dispositivos, mientras se evalúan los daños materiales provocados por el siniestro.