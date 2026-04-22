“Libéranos, Señor": Los rezos de rehenes durante balacera en Pirámide de la Luna en Teotihuacán

La balacera ocurrida en la Pirámide de la Luna, en la zona arqueológica de Teotihuacán, en el Estado de México, no solo dejó víctimas; también dejó un audio que retrata el momento exacto del terror. En medio de llantos, rezos, amenazas, disparos y gritos, así se escuchó la tragedia que vivieron los rehenes durante el tiroteo encabezado por el atacante, Julio César Jasso Ramírez.

Rezos, miedo y un intento de escape en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán

Los hechos ocurrieron la mañana del lunes 20 de abril, cuando el agresor, de 27 años, subió al monumento y comenzó a disparar contra visitantes; minutos después, autoridades recibieron el reporte y desplegaron un operativo, mientras en la cima, turistas quedaron como rehenes bajo amenazas directas.

"Vosotros que habéis venido desde la punta de Europa, no vais a regresar. Si se mueven, los sacrifico; esto se construyó para sacrificar, no para fotitos.

"¿Lo veis? Yo cumplo mi palabra, han muerto dos coreanos allá, los he sacrificado como a perros", gritaba el tirador, Julio César Jasso Ramírez.

El audio, difundido en video, muestra cómo el agresor mantenía el control en la Pirámide de la Luna de Teotihuacán, mientras los visitantes permanecían inmóviles ante las amenazas de muerte; la tensión crecía con cada palabra, en tanto que las autoridades avanzaban para contener la situación.

"Tú deja de verme tanto; a la muerte no se la mira directamente; lárgate que me pones muy nervioso.

"Lárgate y diles que aquí tengo rehenes y, como intenten subir, los voy a matar", advirtió el agresor a uno de sus rehenes.

Entre las amenazas, también se escuchan voces que reflejan el miedo; una mujer comienza a rezar en voz baja mientras el sonido de los disparos sigue presente: "Libéranos, señor, libéranos, padre", se escucha en el audio, en medio del caos.

En otro momento, un menor le suplica a su madre que no se mueva; la escena muestra el punto más crítico del ataque, justo antes de que algunos lograran escapar aprovechando la intervención de las autoridades.

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📹 Nuevos videos revelan momentos previos al ataque en Teotihuacán, donde una turista canadiense murió y 13 extranjeros resultaron heridos. Autoridades mantienen abierta la investigación. ⚠️🕊️



Reportes señalan que el agresor lanzó amenazas antes de disparar. También se analiza… pic.twitter.com/UQYZ88XyDA — INFO7MTY (@info7mty) April 21, 2026

Saldo fatal, varios heridos e investigación en curso tras balacera en Teotihuacán

De acuerdo con reportes oficiales, el agresor había llegado a la Ciudad de México en autobús y posteriormente se trasladó a Teotihuacán, donde se hospedó cerca de la zona; las investigaciones señalan que ya había visitado el sitio previamente, lo que refuerza la hipótesis de que el ataque fue planeado.

El saldo del tiroteo en Teotihuacán fue de dos personas muertas, una turista canadiense y el propio agresor, además de al menos 13 lesionados, todos extranjeros.

Intervención de autoridades fue clave para evitar tragedia mayor en balacera

De acuerdo con lo informado en la conferencia matutina del Gobierno Federal, el agresor era originario de Tlapa, Guerrero; sin embargo, en su identificación oficial aparecía un domicilio en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México, lo que abrió líneas de investigación sobre su movilidad reciente.

El reporte oficial detalla que el joven viajó primero en autobús hacia la capital del país; posteriormente se trasladó a Teotihuacán, donde se hospedó en un hotel cercano a la zona arqueológica, un dato clave que refuerza la hipótesis de planeación previa.

Cerca de las 11 de la mañana, el atacante ascendió a la Pirámide de la Luna y, ya en la parte alta, comenzó a disparar contra quienes se encontraban en el sitio; el pánico se extendió en segundos entre los visitantes, mientras los primeros reportes por detonaciones comenzaron a llegar a las autoridades alrededor de las 11:30 horas, lo que detonó la movilización de cuerpos de seguridad hacia la zona arqueológica.

De acuerdo con los informes, el agresor actuó sin acompañantes y alcanzó a herir a varias personas; al notar la presencia policial, intentó desplazarse hacia uno de los costados del monumento, moviéndose sobre la estructura en un intento por evadir el cerco, en medio de un ambiente que seguía marcado por la tensión y la incertidumbre.

Fue en esa fase cuando elementos de seguridad lograron neutralizarlo con un disparo en la pierna; posteriormente, el propio agresor atentó contra su vida.