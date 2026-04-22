Accidente fatal deja 3 militares sin vida en carretera Villahermosa–Ciudad del Carmen en Tabasco

Un fuerte accidente se reportó la tarde de este martes 21 de abril en la carretera federal Villahermosa–Ciudad del Carmen, a la altura del ejido Nueva Esperanza, en Centla, Tabasco.

De acuerdo con los primeros reportes, un tráiler invadió el carril contrario y se impactó de frente contra un convoy de la Marina Armada de México que se dirigía hacia Ciudad del Carmen, en Campeche.

El choque fue tan fuerte que una de las unidades militares salió del camino y se incendió, lo que agravó la tragedia.

🚨 Tragedia en #Tabasco



Tres elementos de la Marina murieron tras un choque en la carretera Villahermosa–Cd. del Carmen.



Un tráiler habría invadido carril e impactó al convoy militar. La unidad se incendió; hay tres heridos. pic.twitter.com/lsqOXceLOE — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026

¿Cuántos militares murieron en el accidente de Tabasco?

El saldo fue de tres elementos de la Marina fallecidos y al menos tres más heridos.

Las víctimas fueron identificadas como:



Pascual de Jesús García Garnica, cabo de Infantería

Neider Yaciel Pérez García, soldado segundo de Infantería

David Méndez Soriano, soldado de Infantería

Compañeros de las víctimas intentaron auxiliarlos tras el impacto, mientras otros automovilistas que pasaban por la zona documentaron lo ocurrido y pedían auxilio a los números de emergencia con desesperación.

Según testigos, el conductor del tráiler —perteneciente a una empresa de grúas— se habría quedado dormido al volante. Esto provocó que perdiera el control de la unidad, invadiera el carril contrario y terminara impactando de frente al convoy militar. Hasta el momento, esta versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Tránsito afectado tras el accidente en Tabasco

El accidente provocó un cierre parcial de la circulación durante al menos dos horas en esta importante vía que conecta Villahermosa con Ciudad del Carmen. Automovilistas grabaros como decenas de autos y camiones de carga estaban detenidos completamente en la carretera, formando una fila kilométrica.

Equipos de emergencia y autoridades trabajaron en la zona para atender a los heridos, controlar el incendio y retirar las unidades siniestradas. Sin embargo el caos para circular tardó varias horas más en normalizarse.