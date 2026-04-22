Tabasco bajo el acecho de la extorsión: Los avisos que la autoridad ignoró y ahora cobran vidas inocentes

La ejecución de Giovanni Trejo, de 26 años, mientras abría una carnicería en la colonia El Espejo, dejó al descubierto una verdad que el gobierno de Tabasco vive entorno a la extorsión: los delincuentes mandan y la autoridad llega cuando la tragedia ya sucedió.

Giovanni tenía 26 años. De repartidor en moto fue ascendido a subgerente de una carnicería ubicada en la colonia El Espejo en Villahermosa, Tabasco. El anterior encargado estaba amenazado por criminales y los dueños del local decidieron cambiarlo. Pero eso no frenó las amenazas… pic.twitter.com/F38cJsG6ik — José Raúl Reyes (@Joseraul_reyes) April 21, 2026

Asesinan a trabajador de carnicería en Tabasco por extorsión

El grupo criminal que extorsionaba la carnicería "El Jarocho" donde falleció el joven de 24 años había dado señales de violencia y las autoridades lo sabían. Antes de matar a Giovanni, quemaron una camioneta con mercancía y secuestraron a otro empleado.

Los dueños y la familia acudieron a la Fiscalía para pedir patrullajes, pero recibieron silencio. Este martes, dos hombres cumplieron la amenaza a quemarropa.

"Las leyes no protegen al que trabaja", sentenció el padre del joven, mientras el operativo FIRT Olmeca llegaba, como siempre, cuando ya no había nada que salvar.

Autoridades de Tabasco se ríen de las víctimas de extorsión

El caso de Giovanni se suma al de Betibel y Baldomero, en el ejido La Chonita. Esta pareja, que vendía antojitos y tacos, terminó perdiendo hasta su casa por pagar extorsiones. Cuando el dinero se acabó y acudieron al Ministerio Público, los funcionarios se burlaron de ellos en su cara.

Sin expediente abierto y sin casa, su testimonio es demoledor: "Todos están aliados con la gente mala".

En Tabasco, la impunidad no es un error del sistema, parece ser parte del diseño.

El enemigo en casa: policías extorsionadores en Tabasco

Ciudadanos como Adrián, Daniel y Arturo han denunciado públicamente que policías activos utilizan sus placas para intimidar, fabricar delitos y exigir dinero. A pesar de que los rostros y nombres han sido señalados, los agentes siguen patrullando las calles.

La promesa de "vamos a investigar" se ha convertido en la respuesta estándar de un gobierno estatal que no justicia.

Tabasco, un estado que se queda sin negocios por la extorsión

La extorsión en México ha evolucionado de una simple llamada telefónica a una invasión física y violenta del espacio de trabajo. En Tabasco, el miedo está provocando el cierre de negocios locales, desde puestos de comida hasta subgerencias de carnicerías.

¿Quién querrá trabajar o emprender en un lugar donde denunciar ante la Fiscalía es, para muchos, el primer paso hacia el cementerio?