Se viene otro corte de agua en Jalisco: colonias que se quedarán sin servicio hasta el 24 de abril

En plena temporada de calor, el SIAPA (Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado) confirmó mediante sus redes sociales otro corte de agua programado en distintas colonias en el Área Metropolitana de Guadalajara, Jalisco.

Por tal motivo, la dependencia exhortó a los habitantes a tomar previsiones con anticipación y utilizar el agua únicamente para necesidades básicas. A continuación, te decimos la lista de colonias afectadas.

Corte de agua en Jalisco: ¿Qué colonias no tendrán agua hasta el viernes?

La dependencia señaló que la interrupción del suministro se debe a las tareas de lavado de tanque Ballena, las cuales iniciarán a partir de las 23:00 horas del miércoles 22 de abril.

Esto provocará que el agua potable no llegue a las tuberías principales con la misma presión, e incluso pude causar suspensión temporal del servicio en algunas zonas, entre ellas 3 colonias de Zapopan:



La Victoria

Loma Bonita Residencial

Santa Eduwiges

⚠️ Atención ⚠️



👷🏽💧El #SIAPA informa que el miércoles 22 de abril realizará trabajos programados de limpieza en el Tanque Ballena, en Zapopan.



Estas acciones forman parte de la estrategia inmediata para mejorar la calidad del agua y permiten que los tanques funcionen de una… pic.twitter.com/dvVCidoMhf — Siapagdl (@siapagdl) April 21, 2026

Pero Tlaquepaque no se queda atrás, ya que, como parte de estas jornadas de lavado, el Tanque Loreto, ubicado en la colonia Cerro del Cuaro en San Pedro Tlaquepaque, también experimenta problemas en el suministro del líquido.



Cerro del Cuatro

El Refugio

Guadalupe Ejidal

Tepeyac

⚠️ Atención ⚠️



👷🏽💧El #SIAPA informa que el martes 21 de abril realizará trabajos programados de limpieza en el Tanque Loreto, en San Pedro Tlaquepaque.



Estas acciones forman parte de la estrategia inmediata para mejorar la calidad del agua y permiten que los tanques funcionen… pic.twitter.com/y5zcWhUT9d — Siapagdl (@siapagdl) April 21, 2026

¿Hasta cuándo regresará el agua en Jalisco?

El SIAPA detalló que el restablecimiento está programado para que regrese un día después de que se inicien las labores en los tanques. Es decir, para el tanque ballena Zapopan, el agua regresará hasta la mañana del viernes 24 de abril.

Mientras que el Tanque Loreto en Tlaquepaque, se prevé que regrese por la mañana del jueves 23 de abril y a lo largo del día el servicio se restablece en su totalidad.

La dependencia informó que para quienes requieran abastecimiento, se pone a disposición el servicio de pipas gratuitas, que pueden solicitarse a través de SIAPATEL, marcando al 073.

Requisitos para pedir una pipa gratis en Jalisco

¡Toma nota! En caso de que te hayas quedado sin agua, SIAPA ofrece el servicio a través de 20 líneas abiertas. Sin embargo, es necesario levantar primero el reporte para que la atención pueda brindarse con prontitud.

Debes tener a la mano tu recibo del servicio para proporcionar tu número de contrato, así como papel y pluma para anotar el folio de solicitud.

Cabe destacar que el servicio de pipas es completamente gratuito. Si alguien intenta cobrarte, repórtalo de inmediato en la misma línea de atención.