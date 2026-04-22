¡Son las autoridades los criminales! Detienen a jefes policiacos por el asesinato de taxistas en Tecolutla, Veracruz

¿No deberían protegernos? Fue este 20 de abril cuando autoridades en Veracruz confirmaron la detención de dos jefes policiacos relacionados a la desaparición y asesinato de dos taxistas en Tecolutla.

El pasado 16 de abril, los taxistas desaparecieron en la localidad de La Vigueta, fue un día después que encontraron los cuerpos sin vidia en Nautla.

Catean comandancia de Tecolutla

Autoridades de la Fiscalía Regional de Tuxpan, apoyada por el Ejército y la Guardia Nacional, entraron con una orden de cateo a la comandancia de la Policía Municipal de Tecolutla.

Durante el allanamiento, los peritos encontraron casquillos baísticos, un teléfono celular, una mochila, una pipa y bolsas con lo que sería marihuana; también se llevaron el equipo de grabación (DVR) para revisar qué pasó en esas oficinas los días de la desaparición.

Detienen a dos jefes policiacos por su relación con el secuestro y asesinato de taxistas

Plácido “N”, quien hasta hace poco fungía como director de seguridad de Tecolutla, y su escolta personal, Gerardo “N”, fueron presentados ante un juez. Se les acusa de haber participado en la privación de la libertad de los dos ruleteros.

La gravedad del caso llevó a las autoridades a procesarlos no solo por el crimen de los taxistas, sino por delitos contra las instituciones de seguridad pública, debido al abuso de sus funciones.

Dictan prisión preventiva contra los exfuncionarios públicos de Tecolutla

De acuerdo a medios locales, durante la audiencia inicial, los dos exoficiales habrían decidido no alargar el proceso y renunciaron a su término constitucional. Ante las pruebas presentadas por la Fiscalía, el juez decidió vincularlos a proceso.

Como medida cautelar, se les impuso la prisión preventiva justificada, lo que significa que enfrentarán el juicio en la cárcel.

La corrupción cobra vidas en México

La razón por la cual asesinaron a los taxistas no se sabe, aunque la Fiscalía debería ser la encargada de aclarar este y todos los detalles que vayan surgiendo del caso. Por ahora seguirán las investigaciones y se espera que haya justicia.

Situaciones como esta generan indignación y miedo entre la población, pues las personas que deberían cuidarnos son los que arremeten contra el pueblo, dejándonos sin seguridad y con la responsabilidad de cuidarnos nosotros mismos.