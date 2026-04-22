Alejandra Gutiérrez, alcaldesa de León, renuncia al PAN; Acusa ataques desde la dirigencia nacional

La alcaldesa de León, Guanajuato, Alejandra Gutiérrez Campos, anunció este miércoles su renuncia formal al Partido Acción Nacional (PAN) tras 20 años de militancia. A través de un mensaje en sus redes sociales y un video dirigido a la ciudadanía, la munícipe denunció ser víctima de ataques sistemáticos desde el interior del partido y acusó a la dirigencia nacional, encabezada por Jorge Romero, de perder el rumbo y dañar al municipio de León.

Gutiérrez Campos señaló que su decisión es producto de una "larga lista de agravios" y reveló que, pese a liderar uno de los gobiernos municipales más importantes para el blanquiazul en el país, no ha sido recibida por el presidente nacional del partido en los últimos 150 días.

Alejandra Gutiérrez acusa que PAN se alejó de su gente

En su mensaje, la alcaldesa afirmó que el partido ha dejado de ser un espacio para el servicio ciudadano, convirtiéndose en un instrumento de ataque contra su propia administración.

Amigas y amigos:



Hoy renuncio al PAN tras una larga lista de agravios y ataques en mi contra.



Renuncio porque han convertido al PAN en un instrumento que está dañando a León. Y eso no lo puedo permitir.



Seguiré trabajando intensamente, 24/7, para que León siga teniendo el… pic.twitter.com/Q7rLBKrt5J — 𝗔𝗹𝗲 𝗚𝘂𝘁𝗶𝗲́𝗿𝗿𝗲𝘇 (@AleGutierrez_mx) April 22, 2026

"Renuncio porque es inconcebible que la dirigencia nacional del PAN se atreva a socavar al municipio... lo que le están haciendo a León es una muestra clara de por qué el PAN va en caída libre en todo el país", sentenció Gutiérrez. Asimismo, aseguró que se marcha con la conciencia tranquila y sin haber traicionado su palabra ni los principios que originalmente representaba la institución.

Movimiento Ciudadano abre su puerta a Alejandra Gutiérrez

La renuncia de la alcaldesa ocurre apenas horas después de que Movimiento Ciudadano la invitara públicamente a sumarse a sus filas. Aunque en su mensaje no confirmó su incorporación al partido naranja, Alejandra Gutiérrez adelantó que esta decisión "no es un salto al vacío" y que seguirá trabajando al frente del Ayuntamiento de León.

"Sé que viene algo más grande, por eso hoy damos un paso al frente para seguir poniendo al centro de todo a la gente", concluyó en su texto, advirtiendo que prevé que los ataques en su contra y hacia sus colaboradores se intensifiquen tras esta ruptura.