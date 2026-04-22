Balacera en Teotihuacán: revelan qué armas llevaba el agresor en su mochila y el dinero que gastó

La balacera en Teotihuacán del lunes 20 de abril no solo dejó víctimas y momentos de pánico en el Estado de México; también dejó al descubierto la forma en que operó el agresor, lo qué llevaba en su mochila y cuánto dinero invirtió antes del tiroteo.

Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, llegó preparado al sitio arqueológico con armas, cartuchos y otros objetos que hoy forman parte de la investigación.

¿Qué llevaba el agresor en su mochila durante la balacera en Teotihuacán?

De acuerdo con autoridades del Estado de México, el atacante portaba un revólver calibre .38 especial, además de un arma punzocortante; en la misma mochila llevaba 52 cartuchos útiles, varios de ellos sin usar, lo que evidencia que tenía capacidad para prolongar la agresión en la zona arqueológica.

El costo también es parte del caso: El fiscal del Estado de México, José Luis Cervantes, indicó que el arma fue adquirida por aproximadamente 40 mil pesos, mientras que los cartuchos tuvieron un valor cercano a los 10 mil pesos; en total, el atacante habría gastado al menos 50 mil pesos para ejecutar la balacera en Teotihuacán.

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"El perpetrador había adquirido un arma de fuego, todavía no sabemos con precisión dónde lo hizo. Tuvo un costo de 40 mil pesos, eso sí lo sabemos, en algún momento lo manifestó de alguna forma.

Cristóbal Castañeda, titular de la @SS_Edomex, informó que, tras el reporte inicial, la respuesta del Estado fue contundente, destacando la actuación inmediata de la @GN_MEXICO_, que repelió la agresión del atacante. La situación fue contenida en minutos y se implementó un… pic.twitter.com/Xk7cP8S2R8 — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 21, 2026

"También manifestó haber adquirido cartuchos suficientes por un importe de 10 mil pesos del calibre correspondiente a esa arma, en el entendido que había más de 50 elementos balísticos sin percutir en una bolsa que portó en todo momento, a paz y medida que realizaba la agresión", detalló en conferencia José Luis Cervantes.

Además, las investigaciones señalan que el agresor no llegó de forma improvisada; viajó en autobús a la Ciudad de México y después se trasladó a Teotihuacán, donde se hospedó cerca de la zona; se sabe que ya había visitado previamente el lugar, lo que refuerza la hipótesis de planeación.

El caso también reveló un detalle que ha llamado la atención de los investigadores: en su vestimenta y objetos personales había referencias a ataques armados ocurridos en otros países, lo que abrió una línea de análisis sobre posibles imitaciones.

¿Qué más se sabe del tiroteo en Teotihuacán?

El ataque ocurrió la mañana del 20 de abril, cuando el agresor subió a la Pirámide de la Luna y comenzó a disparar contra visitantes; el saldo fue de dos personas muertas, una turista canadiense y el propio atacante, además de 13 lesionados, todos extranjeros.

Hoy, la zona arqueológica permanece bajo resguardo mientras continúan las investigaciones; el contenido de la mochila y el dinero invertido en las armas se han convertido en piezas clave para entender cómo se preparó una de las agresiones más trágicas registradas en una zona arqueológica.