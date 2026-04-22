¿Se repartían el dinero de la gente? Investigan a alcaldesa morenista de Tulancingo por desvío millonario

La Comisión de Honestidad de Justicia de Morena abrió una investigación contra la alcaldesa de Tulancingo, Hidalgo, Lorena García, luego de señalamientos por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos destinados a la entrega de apoyos sociales.

Esto se debe a que a inicios de abril, el síndico procurador hacendario del municipio, Pedro Hiram Soto Márquez, denunció públicamente el supuesto uso indebido de dinero público por parte de la administración de la morenista Lorena García.

¿De qué acusan a la alcaldesa de Tulancingo, Lorena García?

Con base en la denuncia presentada por el síndico, se detectaron anomalías en el ejercicio del gasto público de Tulancingo, que podrían representar una pérdida de al menos cuatro millones de pesos para las finanzas del Ayuntamiento.

Los recursos que ingresaban al municipio, etiquetados como “apoyos para la población” habrían sido entregados sin cumplir controles básicos de transparencia, además de que ni siquiera se revisaban los documentos, reveló Pedro Hiram.

Soto Márquez explicó que el proceso para autorizar estos apoyos carecían de estudios socioeconómicos, revisión de papeles y validación de datos de los beneficiarios.

“Sin mayor investigación, sin corroborar dato alguno, sin contar con un estudio socioeconómico, se decide su entrega por parte del secretario particular... el tesorero en funciones expide cheques en su favor, los cambia y luego dispersar el recurso en efectivo”, señaló el funcionario.

Mediante una conferencia, señaló que durante la investigación se identificaron 37 personas que habrían recibido apoyos duplicados o triplicados. Mientras que en otros casos, no existe prueba alguna de que el dinero fue entregado, a pesar de que sus nombres aparecen en los registros.

Como si las cosas no empezaran a ponerse “turbias”, Pedro Hiram señaló la posibilidad de que familiares de regidores hubieran recibido la ayuda que estaba destinada para personas de escasos recursos.

Denuncian uso de apoyos sociales para entregar bonos de 200 mil pesos

El pasado 14 de abril, el síndico presentó una denuncia formal en la que acusó a la presidenta municipal de ofrecer presuntos sobornos de hasta 200 mil pesos a integrantes del Ayuntamiento para “destrabar” asuntos internos de la administración.

De acuerdo con su versión, este pago inicialmente fue planteado en diciembre de 2024 como un “bono de gestión” o incluso como “aguinaldo”. Pero, al revisar la cuenta pública 2025, se detectó que dichos recursos salieron del concepto de gasto 440000, que está destinado a apoyos sociales.

Por ello, se presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), por posible delito de peculado.

¿Qué respondió la alcaldesa de Tulancingo?

El pasado 15 de abril, Lorena García aseguró que su administración trabaja en favor de la ciudadanía, negando todas las acusaciones del síndico procurador hacendario.

Aseguró que todos los regidores tienen el derecho de realizar asistencia social, aunque deben comprobar en todo momento estos gastos. Pese a esto, avanzan las investigaciones internas de Morena y las indagatorias ante autoridades estatales.