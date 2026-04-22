Regresan a turista fallecida en Teotihuacán: Fiscalía del Edomex entrega el cuerpo de la mujer canadiense para la repatriación

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó este miércoles 22 de abril que, la turista canadiense asesinada el pasado lunes 20 de abril en el ataque de Teotihuacán, ya fue entregada para la repatriación.

El cuerpo de la mujer fue trasladado a la Fiscalía de Texcoco y los trámites para que pueda ser regresada a Canadá ya comenzaron.

Julio César Jasso planeó el ataque en Teotihuacán con frialdad absoluta. Inspirado en la masacre de Columbine, este "copycat" se hospedó cerca de las pirámides para ejecutar lo que llamó un "sacrificio" contra turistas extranjeros.



En su mochila hallaron un arsenal y escritos… pic.twitter.com/jBZs7aP0o4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 22, 2026

Trasladan cuerpo de la turista canadiense asesinada en Teotihuacán

Los familiares de la víctima acudieron a las instalaciones de la Fiscalía para realizar la identificación oficial y cumplir con los requisitos que exige la ley mexicana en casos de homicidio.

Una vez que se completaron las pruebas periciales necesarias para la investigación, el cuerpo fue liberado para los servicios funerarios.

El siguiente paso es la repatriación a Canadá, un proceso que involucra al consulado y que podría tardar algunos días debido a los protocolos sanitarios y de seguridad.

Reclaman cuerpo del tirador de Teotihuacán

La familia de Julio César Jasso Ramírez, el tirador de 27 años, también hizo acto de presencia. El cuerpo del agresor, quien se quitó la vida en la cima de la Pirámide de la Luna tras herir a 13 personas, se encuentra bajo resguardo legal.

Sus parientes ya se presentaron ante el Ministerio Público para reclamar los restos, y se espera que en las próximas horas les sea entregado para su sepultura, una vez que se desahoguen las diligencias pendientes.

¿Cuántos heridos hubo en el tiroteo de Teotihuacán?

Además de la mujer fallecida, la Fiscalía confirmó que 13 personas resultaron lesionadas, de las cuales siete recibieron impactos directos de bala.

Entre los heridos se encuentran ciudadanos de Estados Unidos, Colombia, Brasil y Rusia, incluyendo a dos menores de edad de 13 y 6 años.

El ataque rompió la calma de uno de los puntos turísticos más importantes de nuestro país, dejando a decenas de turistas extranjeros en hospitales locales y bajo observación consular.

¿Qué pasó en Teotihuacán? Recuento de los hechos

Testigos y videos en redes sociales narran cómo el pánico se apoderó de todos los que se encontraban en el lugar turístico cuando Jasso Ramírez tomó rehenes y comenzó a disparar.

Lo que hoy se sabe es que el ataque fue directo contra la multitud que se encontraba en la base y escalinatas de la Pirámide de La Luna.

En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca permanecen 4 heridos tras el ataque en Teotihuacán.



Entre ellos, un menor colombiano de 6 años y turistas de Canadá, Colombia y Rusia.



Todos están estables, aunque algunos graves pero fuera de peligro.



Vía:… pic.twitter.com/tfhgqQGl8r — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 21, 2026

Autoridades internacionales mantiene comunicación por turistas heridos en Teotihuacán

Las autoridades mexicanas mantienen contacto con las embajadas de los lesionados para coordinar los apoyos médicos y legales.