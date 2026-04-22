Buscan a Christopher y Jesús Maximiliano, adolescentes desaparecidos el mismo día; Activan Alerta Amber

La ciudad de Irapuato se encuentra en estado de alerta tras el reporte de la desaparición de dos adolescentes durante la jornada de ayer. Ante la gravedad de la situación, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) ha activado de forma inmediata y simultánea dos fichas de búsqueda bajo el protocolo Alerta Amber, solicitando el apoyo urgente de la sociedad civil y los medios de comunicación para localizarlos.

Al tratarse de dos menores de 13 y 14 años que desaparecieron el mismo día en el mismo municipio, las autoridades han encendido las alarmas, pues se teme por su integridad física ante la posibilidad de que puedan ser víctimas de la comisión de algún delito. Las primeras horas de búsqueda, especialmente al ser casos tan recientes, son absolutamente cruciales.

Christopher Jonathan desapareció en Irapuato el 21 de abril

El primer reporte oficial corresponde a Christopher Jonathan Estrada Montes, un adolescente de 14 años de edad. De acuerdo con la ficha de búsqueda FGEG-AAGTO-273/2026, el menor fue visto por última vez este martes 21 de abril en las calles de Irapuato, perdiéndose todo contacto con él desde ese momento.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Christopher Jonathan Estrada Montes de 14 años, Irapuato, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/FhE4UAaKXx — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) April 22, 2026

Para facilitar su reconocimiento, las autoridades detallan que Christopher tiene una estatura de 1.60 metros, pesa alrededor de 60 kilogramos y es de complexión regular. Su cabello es castaño oscuro y lacio, mientras que sus ojos son de forma alargada y color café oscuro. Como seña particular importante para la ciudadanía, se reporta que el joven presenta acné en el rostro. El día de su desaparición, Christopher vestía de manera casual con un pantalón de mezclilla y una playera azul.

Jesús Maximiliano desapareció en Irapuato el 21 de abril

A la par de este caso, las autoridades buscan incansablemente a Jesús Maximiliano Hernández Delgado, de apenas 13 años. Su ficha de búsqueda, la número FGEG-AAGTO-274/2026, indica que también fue visto por última vez ayer, 21 de abril de 2026, en el municipio de Irapuato, sin que hasta ahora su familia tenga pistas sobre su paradero.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato del adolescente Jesús Maximiliano Hernández Delgado de 13 años, Irapuato, Gto. ¡Ayúdanos a localizarlo! pic.twitter.com/tEiIB2UU12 — Alerta AMBER GTO. (@AAMBER_gto) April 22, 2026

Jesús Maximiliano mide 1.55 metros, pesa cerca de 50 kilogramos y tiene el cabello lacio de color negro. Sus ojos también son alargados y de color café oscuro. Para quienes transitan por la vía pública o el transporte, es vital fijarse en su principal rasgo distintivo: el menor tiene un lunar visible justo debajo del ojo derecho. Al momento de los hechos, Jesús portaba una playera verde y un pantalón de mezclilla azul.

La colaboración ciudadana es la pieza clave para que Christopher y Jesús regresen con sus familias sanos y salvos. Si usted los ha visto o cuenta con información que ayude a localizarlos, comuníquese de inmediato y de forma confidencial a la lada sin costo 800 DNUNCIA (368 62 42) o al número de emergencias 911.