Alerta en la UAEMéx: tendrán clases en línea tras amenaza de tiroteo

La Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) decidió cambiar a modalidad virtual sus actividades académicas para este miércoles 22 de abril, tras una presunta amenaza de tiroteo que encendió las alertas dentro de la comunidad universitaria.

A través de un comunicado, la institución informó que la medida busca proteger a estudiantes, docentes y personal administrativo, mientras se revisa la situación. Las actividades administrativas también se realizarán a distancia, salvo aquellas consideradas esenciales.

¿Qué se sabe sobre la amenaza en la universidad del Estado de México?

Hasta ahora, no hay una versión oficial confirmada sobre el origen de la amenaza, pero sí circulan dos posibles escenarios:



Un mensaje difundido en redes sociales que alertó sobre un posible riesgo.

El hallazgo de una nota dentro de un baño de las instalaciones, en la que se advertía sobre un posible tiroteo

Ante esto, las autoridades universitarias optaron por no arriesgarse y activar protocolos de seguridad.

¿Qué facultades de la UAEMéx estarán en clases virtuales?

El aviso fue dirigido principalmente a la comunidad de la Facultad de Lenguas, aunque la medida preventiva podría extenderse a otras áreas dependiendo de cómo evolucione la situación.

La universidad pidió a toda la comunidad mantenerse atenta a los canales oficiales para futuras actualizaciones. Aunque no se ha confirmado la veracidad de la amenaza, la universidad tomó la decisión de actuar de forma preventiva.

Este tipo de medidas buscan evitar cualquier situación de riesgo, mientras autoridades internas y de seguridad revisan el caso. Por ahora, el regreso a clases presenciales dependerá de los resultados de estas evaluaciones.

Otra amenaza en una escuela del Edomex, pero con una bomba en la FES Iztacala de la UNAM

También el día de hoy 21 de abril, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala (FESI) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), señaló que desalojaron el turno matutino tras una presunta amenaza de bomba.

Después de varias horas inspeccionando las instalaciones con elementos de emergencia, seguridad, binomios caninos y hasta dos drones, las autoridades descartaron riesgos para la comunidad estudiantil, por lo que se reanudaron las clases para el turno vespertino.

Después de este hecho, la FES, aseguró que presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y que trabajará con ella de manera conjunta para dar con el o los responsables. Además, añadió que rechazan cualquier acto de violencia que ponga en riesgo el bienestar de la comunidad.

Esto refleja la crisis de inseguridad y violencia que se vive no solo en el Estado de México, sino en el país completo.