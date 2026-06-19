¿Vives en alguna? Alerta Naranja por intensas lluvias y caída de granizo hoy en CDMX: alcaldías en riesgo

La tarde noche de hoy viernes podría estar marcada por fuertes lluvias, ráfagas de viento y la posible caída de granizo diversas zonas de la capital del país; ante este pronóstico meteorológico, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Naranja para cuatro alcaldías en CDMX.

Las autoridades capitalinas informaron que las condiciones climáticas podrán generar encharcamientos, afectaciones, viales, caída de ramas, además complicaciones en la movilidad, por lo que exhortaron a la población a mantenerse informada y a tomar precauciones.

¿Qué alcaldías tienen Alerta Naranja por lluvias hoy en CDMX?

¿Dónde lluverá hoy en CDMX? De acuerdo con la SGIRPC, la Alerta Naranja fue activada para las alcaldías:

Álvaro Obregón



Cuajimalpa



Magdalena Contreras



Tlalpan.

Estas demarcaciones registran un mayor riesgo debido a la intensidad de las precipitaciones pronosticadas para las próximas horas, así como por la posibilidad de tormentas acompañías de granizo.

⚠️🌧️ Se activa #AlertaNaranja por pronóstico de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 19/06/2026, en las demarcaciones: @AlcaldiaAO, @cuajimalpa_gob, @ALaMagdalenaC y @TlalpanAl.



Atiende las recomendaciones y mantente informado.… pic.twitter.com/yWJh6JMmWm — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 19, 2026

¿Qué significa la Alerta Naranja?

La Alerta Naranja se emite cuando se prevén fenómenos meteorológicos que pueden representar un riesgo importante para la población, infraestructura y movilidad urbana.

En este caso, hoy se eseran lluvias de entre 30 y 49 milímetros, además de posibilidad posibles granizadas y actividad eléctrica, condiciones que pueden provocar inundaciones repentinas en zonas bajas y afectaciones en vialidades principales de la Ciudad de México. La autoridades recomiendan a los habitantes de las alcaldías afectadas:

Retirar basura de coladeras y desagües



Evitar cruzar calles con corrientes de agua



No resguardarse debajo de árboles o estructuras inestables



Conducir con precaución y reducir la velocidad



Mantenerse alejado de postes, cables eléctricos y anuncios espectaculares



Seguir la información emitida por los canales oficiales.



También se aconseja a quienes deban salir durante la tarde-noche de este viernes, portar un impermeable, considerar tiempos adicionales de tránsito, además de mantenerse atentos a las posibles actualizaciones meteorológicas.

Los modelos meteorológicos señalan que una entrada de humedad e inestabilidad atmosférica favorecen la formación de tormentas durante la tarde-noche de hoy viernes en distintas zonas del Valle de Mexico.

Protección Civil mantiene vigilancia permanente y podría actualizar el nivel de alertas si las condiciones cambian; la temporada de lluvias apenas comienza a mostrar su fuerza en la capital del país.

