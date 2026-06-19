Últimos sismos en México HOY 19 de junio: ¿Se sintió el temblor en Puerto Vallarta?
El Sismológico Nacional comparte información sobre los sismos que ocurren hoy en México, aunque no todos se perciben ya que son de una débil magnitud.
Los sismos son un fenómeno que ocurren todos los días en México, con diferentes intensidades y epicentros; en Azteca Noticias te informamos sobre los temblores HOY 19 de junio, su magnitud y si tuvieron efectos.
El Servicio Sismológico Nacional es el encargado de monitorear y alertar de los movimientos en nuestro país, y dependiendo de la magnitud, en la Ciudad de México (CDMX) se activa la alerta sísmica.
Estos son los sismos que ocurrieron HOY en México
Un temblor más, también en Guerrero
El sismo más reciente en México ocurrió a 171 kilómetros de Zihuatanejo, Guerrero, y tuvo una magnitud de 4.1; sin embargo, no hubo daños.
Ocurre un sismo cerca de Puerto Vallarta
En México, se confirmó que hoy 19 de junio hubo un sismo de magnitud 4.4, a unos 325 kilómetros al suroeste de Puerto Vallarta, Jalisco.
Las autoridades municipales y estatales no informaron sobre daños o percepción de este movimiento.
Guerrero también tuvo un sismo HOY
Según datos oficiales, el temblor tuvo una magnitud de 4.0 y el epicentro se ubicó a 4 kilómetros al oeste de San Marcos, Guerrero.
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Ciudadana de Guerrero confirmó que no ameritó alerta sísmica porque la estimación de energía en los primeros segundos no superó los niveles preestablecidos.
Chiapas amanece con un temblor
De acuerdo con el Sismológico, esta mañana hubo un sismo de magnitud 4.0, con epicentro a 125 kilómetros al suroeste de Tonalá, Chiapas; no hubo reporte de percepción o daños.
Reportan sismo en Salina Cruz
Durante la madrugada de este viernes, ocurrió un sismo de magnitud 4.2, con epicentro a 102 kilómetros al sureste de Salina Cruz, Oaxaca. Por este movimiento no se reportaron daños.