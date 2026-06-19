Últimos sismos en México HOY 19 de junio: ¿Se sintió el temblor en Puerto Vallarta?

Los sismos son un fenómeno que ocurren todos los días en México, con diferentes intensidades y epicentros; en Azteca Noticias te informamos sobre los temblores HOY 19 de junio, su magnitud y si tuvieron efectos.

El Servicio Sismológico Nacional es el encargado de monitorear y alertar de los movimientos en nuestro país, y dependiendo de la magnitud, en la Ciudad de México (CDMX) se activa la alerta sísmica.