Arthur pone en peligro a la costa del Golfo: por qué aumentó el riesgo de tornados e inundaciones

Aunque Arthur ya se disipó como sistema tropical, la humedad y la energía que dejó a su paso siguen generando un peligroso episodio de mal tiempo en la costa del Golfo y el sur de Estados Unidos.

¿Qué está provocando Arthur en el Golfo?

Las lluvias torrenciales, las inundaciones repentinas y los tornados mantienen bajo alerta a millones de personas en estados como Florida, Mississippi, Alabama y Louisiana.

El Centro de Predicción Meteorológica emitió una rara alerta de alto riesgo de inundaciones por lluvias intensas, su nivel máximo de advertencia.

Este tipo de alertas ocurre en menos del 4% de los días del año, pero relacionado con el 80% de los daños por inundaciones y más de un tercio de las muertes asociadas a estos fenómenos.

Jun 18 8AM EDT: There is a low chance of development offshore the east coast of the United States from the remnants of #Arthur late this week. Regardless of development, heavy rainfall with the potential for widespread and life-threatening flash flooding is likely across portions… pic.twitter.com/3Swrv9zlQO — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) June 18, 2026

Consecuencias de Arthur en el golfo y el sur de Estados Unidos

Las consecuencias del temporal han sido mortales. Además, dos personas habían fallecido en Texas a principios de la semana debido a las inundaciones registradas antes de la formación de Arthur.

Las lluvias han sido particularmente severas en Louisiana y Mississippi. En la localidad de Plaucheville, Louisiana, se registraron cerca de 60 centímetros de lluvia en apenas 12 horas.

En el condado de Pearl River, Mississippi, el riesgo de falla de la presa Anchor Lake obligó a evacuar unas 30 viviendas ubicadas aguas abajo.

Más de 17 millones de personas permanecen bajo avisos de inundación en la costa norte del Golfo de México y partes de Georgia.

Los remanentes de #Arthur sobre Estados Unidos de Américas mantienen 10 % de probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas. La información a detalle, en la imagen pic.twitter.com/qMg6JsQkLJ — CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 18, 2026

En algunas zonas, las precipitaciones podrían alcanzar entre 7.5 y 10 centímetros por hora. El aumento del nivel de ríos y arroyos ha provocado rescates en áreas inundadas y el cierre de carreteras en varios condados de Mississippi.

Además de las inundaciones, los remanentes de Arthur también han generado varios tornados en Louisiana. Un tornado EF1 impactó Avondale, al sur de Nueva Orleans, destruyendo cuatro viviendas y dañando otras más.

Dos personas fueron trasladadas al hospital tras el colapso de una casa móvil y también se reportaron daños en vehículos, árboles, edificios de oficinas e incluso el descarrilamiento de un tren detenido.

The first named storm of the 2026 Atlantic hurricane season has developed.

What is now #TropicalStormArthur can be seen in the most recent imagery from @NOAA's #GOESEast (#GOES19) satellite this morning.



For the latest forecasts and advisories on #Arthur, please visit… https://t.co/NmfUfaAPyx pic.twitter.com/hdDrvK99QV — NOAA Satellites (@NOAASatellites) June 17, 2026

Otro tornado EF1 golpeó la ciudad de Houma, mientras que en St. Tammany las fuertes tormentas dejaron calles inundadas, vehículos varados y líneas eléctricas caídas, además de obligar a realizar múltiples evacuaciones.

Los pronósticos indican que los remanentes de Arthur todavía podrían dejar entre 12.5 y 25 centímetros adicionales de lluvia hasta la madrugada del sábado en zonas del centro y sur de Louisiana, Mississippi, Alabama, el oeste del Panhandle de Florida y el oeste de Georgia.