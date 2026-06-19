¿Celebrarás en el Ángel la victoria de México? Activan alerta roja y amarilla esta noche por fuertes lluvias en CDMX

México derrotó a Corea del Sur en la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ la tarde-noche de este miércoles 18 de junio en juego disputado en el Estadio Guadalajara en Jalisco. Tras el triunfo con el que el tricolor amarró su boleto a la siguiente ronda, miles de mexicanos se preparan para celebrar en el Ángel de la Independencia; sin embargo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil emitió una alerta roja y amarilla por fuertes lluvias en la CDMX .

A través de un boletín informativo emitido en sus canales oficiales, la dependencia informó que varias alcaldías de la Ciudad de México se verán afectadas por aguaceros torrenciales durante esta noche.

¿En qué alcaldías se esperan fuertes lluvias durante la noche de este miércoles 18 de junio?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil detalló que las condiciones meteorológicas se mantendrán complicadas durante gran parte de la noche debido al avance de núcleos de tormenta sobre distintos puntos de la capital.

La alerta roja fue activada para la alcaldía Tlalpan , donde se pronostican precipitaciones de entre 50 y 70 milímetros, además de posible caída de granizo.

Por su parte, la alerta naranja permanece vigente en Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras y Milpa Alta, debido a la persistencia de lluvias fuertes.

Las autoridades advirtieron que estas condiciones pueden provocar encharcamientos, corrientes de agua en calles y avenidas, caída de ramas, árboles e incluso afectaciones en zonas con laderas.

De acuerdo con el monitoreo meteorológico, las lluvias más intensas se localizaron inicialmente en Tlalpan y Xochimilco; sin embargo, los sistemas de radar muestran que las precipitaciones continúan desplazándose hacia el poniente de la Ciudad de México, por lo que las condiciones podrían cambiar durante las próximas horas.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ¿A QUÉ HORA ES EL SOLSTICIO DE VERANO EN MÉXICO ESTE 2026? DÍA MÁS LARGO DEL AÑO

¿Lloverá en el Ángel de la Independencia durante los festejos?

Para quienes planean acudir al Ángel de la Independencia tras la victoria de México sobre Corea del Sur, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a los reportes del clima; aunque la alcaldía Cuauhtémoc no se encuentra bajo alerta roja o naranja, el radar meteorológico reportó lluvias persistentes en esa demarcación durante la tarde y noche.

Además, Protección Civil informó que continúan las probabilidades de actividad eléctrica y caída de granizo en distintos puntos de la capital, por lo que los asistentes a los festejos deberán considerar paraguas o impermeables y mantenerse alejados de estructuras inestables, árboles y anuncios espectaculares.

Si bien miles de aficionados ya comenzaron a concentrarse en el Ángel para celebrar el pase de la Selección Mexicana a la siguiente ronda de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las autoridades insistieron en seguir las recomendaciones de seguridad y mantenerse informados mediante los canales oficiales, ya que las lluvias en CDMX podrían intensificarse conforme avance la noche.