Actos violentos en la UNAM: cancelan examen de admisión a los aspirantes con presuntas irregularidades

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) canceló este jueves 18 de junio el examen del proceso de admisión a licenciatura luego de que se registraron actos violentos en inmediaciones de la Facultad de Contaduría y Administración.

Primeros reportes indican que los aspirantes cuyos exámenes presentaban inconsistencias e irregularidades fueron citados para volver a realizar otro examen, sin embargo varios padres de familia y jóvenes comenzaron a protestar.

UNAM cita a aspirantes que en su examen tenían irregularidades o puntaje perfecto

De acuerdo con la institución, la cita estaba dirigida únicamente a un reducido grupo de aspirantes que habían sido citados para revisar personalmente las anomalías detectadas en el proceso de admisión a la licenciatura 2026-2027..

Sin embargo, personas ajenas a la Universidad, grupos de choque, algunos aspirantes y padres de familia impidieron que el procedimiento se llevara a cabo.

COMUNICADO UNAM

El día hoy, personas ajenas a la Universidad y grupos de presión, así como aspirantes y padres de familia, impidieron de manera violenta la realización del proceso de admisión a la licenciatura de la UNAM... https://t.co/SFeG7UOD0U — FCPyS-UNAM (@UNAM_FCPyS) June 19, 2026

La Universidad explicó que los aspirantes convocados recibieron previamente la información sobre el procedimiento que debían seguir, esto con la finalidad de atender personalmente la revisión de sus casos.

No obstante, ante la negativa de un grupo para participar bajo esas condiciones y los hechos de violencia registrados, la UNAM decidió cancelar la aplicación de exámenes a estos jóvenes.

Padres de familia cuestionan el proceso de la UNAM

Algunos padres de familia señalaron que los estudiantes convocados eran, en su mayoría, quienes obtuvieron puntajes altos en el examen de ingreso.

También aseguraron que, durante la cita, se les planteaba la posibilidad de renunciar a su resultado original para presentar nuevamente la prueba de admisión.

Sin embargo, la Máxima Casa de Estudios únicamente informó que los aspirantes fueron citados por inconsistencias detectadas en un número reducido de evaluaciones.

Por esta razón, padres realizaron un bloqueo desde Fuentes Brotantes hasta la Avenida Insurgentes para exigir transparencia en todo el proceso.

¿Qué pasará con los aspirantes que aún tenían cita?

La UNAM informó que los aspirantes convocados para la tarde de este jueves y para el viernes ya fueron notificados de que el examen será reprogramado, por lo que podrán acudir en una nueva fecha.

Asimismo, la institución reiteró que continuará con los procesos de admisión bajo reglas claras y con criterios de transparencia y equidad, aunque muchos han protestado que este año se llevará a cabo en línea.

