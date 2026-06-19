La Luna apagará el Sol por minutos: Eclipse Solar y lluvia de Perseidas ocurrirán el mismo día

El próximo 12 de agosto de 2026, el cielo nos regalará un doble espectáculo que no ocurre con frecuencia: un eclipse solar que recorrerá el hemisferio norte y la lluvia de Perseidas.

Mientras en algunas regiones del mundo el cielo se oscurecerá por 2 minutos, en otras el firmamento se llenará de meteoros durante la madrugada.

Trayectoria del Eclipse de Sol del 12 de agosto; ¿en dónde se podrá ver?

El eclipse solar del 12 de agosto será uno de los eventos astronómicos más importantes de la década, aunque no será visible en todo el planeta de la misma forma.

La franja de totalidad comenzará en el océano Ártico, cruzará zonas del noreste de Groenlandia e Islandia y avanzará hacia el océano Atlántico hasta llegar a Europa.

En países como España, el fenómeno se podrá ver en su totalidad, ya que la sombra atravesará la península de oeste a este, pasando por ciudades como



A Coruña

León

Bilbao

Zaragoza

València.

Fases del eclipse de Sol en España|Instituto Geográfico Nacional

El eclipse también podrá observarse de forma parcial en amplias zonas de Europa, el norte de África y parte de Norteamérica.

Sin embargo, en el caso de México, no será visible, ya que el país queda fuera de la trayectoria de la sombra lunar.

En dónde ver mejor la lluvia de estrellas y horario en México

¡No todo son malas noticias! Mientras ocurre el eclipse en otras regiones del mundo, en México el cielo tendrá su propio espectáculo, y esto gracias a la lluvia de estrellas Perseidas.

Este fenómeno alcanzará su mayor actividad durante la noche del 12 al 13 de agosto de 2026, siendo entre la medianoche y las 5:00 de la mañana la mejor hora para poder verlas.

Entre los sitios más recomendados para observar la lluvia de meteoros destacan:



Nevado de Toluca, Estado de México

Sierra de Órganos, Zacatecas

Parque Nacional Cumbres de Monterrey en Nuevo León.

También es posible observarlas desde zonas elevadas cercanas a la Ciudad de México (CDMX), siempre que el cielo esté despejado y no haya mucha contaminación lumínica.

¿A qué hora será el eclipse solar del 12 de agosto de 2026?

El eclipse de Sol comenzará de manera general a las 17:34 horas (tiempo peninsular) en el mar de Bering y finalizará alrededor de las 21:58 horas en el océano Atlántico, con una duración total aproximada de 264 minutos.

En ciudades del norte de España, el inicio del eclipse se dará cerca de las 19:30 horas, alcanzando su punto máximo alrededor de las 20:30 horas, justo antes de la puesta del Sol en muchas zonas.

El eclipse más cercano que tendrá México en 2026

Aunque el eclipse solar del 12 de agosto no será visible en territorio mexicano, el cielo del país sí tendrá otros eventos destacados en ese mismo periodo.

Uno de los más esperados será el eclipse lunar parcial que ocurrirá entre el 27 y 28 de agosto de 2026, visible desde gran parte de América.

A diferencia del eclipse solar, este sí podrá observarse desde México sin necesidad de protección especial para los ojos.

