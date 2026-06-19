¡Clima sofocante en México! Lluvias torrenciales, granizo y calor de hasta 45 °C este viernes
El clima se mantendrá inestable este viernes en México, con lluvias por la tarde en el centro y sur, además de calor intenso en el norte del país.
Este viernes 19 de junio, el clima en México estará marcado por condiciones contrastantes. Mientras en gran parte del centro, occidente y sur del país se esperan lluvias fuertes acompañadas de tormentas eléctricas, en el norte persistirá el calor extremo con temperaturas que podrían alcanzar niveles muy altos.
Lluvias en México: tormentas eléctricas y precipitaciones fuertes
De acuerdo con el pronóstico, las lluvias más relevantes se concentrarán en el centro, occidente, sur y algunas zonas del norte del país, debido a canales de baja presión y el ingreso de humedad.
Entre las entidades con mayor actividad de lluvia destacan:
- Estado de México
- Ciudad de México
- Puebla, Tlaxcala e Hidalgo
- Querétaro y Guanajuato
- Michoacán, Jalisco y Colima
- Guerrero, Oaxaca y Chiapas
- Chihuahua y Durango
Las precipitaciones podrían presentarse con intensidad variable, pero en varios puntos serán puntuales fuertes a muy fuertes.
Se prevén lluvias muy fuertes en regiones de #Guerrero, #Oaxaca, #Chiapas, #Jalisco, #Michoacán, #Guanajuato, #Querétaro y el #EdoMéx.— CONAGUA Clima (@conagua_clima) June 19, 2026
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¿En dónde se esperan altas temperaturas?
En contraste con el centro del país, el norte de México continuará registrando temperaturas elevadas, con ambiente muy caluroso desde temprano.
Las zonas con mayor impacto serán:
- Baja California y Baja California Sur
- Sonora y Sinaloa
- Chihuahua, Coahuila y Nuevo León
- Tamaulipas y parte de Veracruz
En estas regiones se prevén temperaturas de hasta 40 a 45 °C en algunos puntos.
Clima en la Ciudad de México: lluvias por la tarde
Para la capital del país, el pronóstico indica un inicio de jornada con ambiente fresco a templado y cielo parcialmente nublado. Sin embargo, hacia la tarde aumentará la nubosidad y la probabilidad de lluvia; se esperan lluvias puntuales fuertes por la tarde y tormentas eléctricas
Entre las temperaturas esán:
- Mínima: 13 a 15 °C
- Máxima: 24 a 26 °C
En el Estado de México, las condiciones serán más activas en comparación con la capital, con lluvias de mayor intensidad en varias regiones del territorio.
- Mínima: 9 a 11 °C
- Máxima: 21 a 23 °C