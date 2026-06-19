¿Está la UNAM? Las universidades de México que aparecen entre las mejores del mundo

El QS World University Rankings 2027 dio a conocer los resultados de la evaluación de miles de universidades en todo el mundo para medir su calidad y desempeño, incluyendo más de 8 mil instituciones de diversos país; ¿en qué lugar quedó México?

Cabe decir que el análisis se construye a partir de nueve indicadores clave que van desde la reputación académica y la empleabilidad, hasta la sustentabilidad y la red internacional de investigación.

¿Qué mide el QS World University Rankings 2027?

El ranking internacional QS analiza el desempeño de las universidades con base en nueve dimensiones principales, entre ellas reputación académica.

Estos criterios permiten comparar el impacto real de cada institución más allá de su tamaño, considerando tanto su prestigio global como su capacidad de formar profesionales competitivos.

De acuerdo el ranking internacional, las 5 mejores universidades del mundo son:



Instituto de Tecnología de Massachusetts, EU Universidad Imperial de Londres, Reino Unido Universidad de Stanford, EU Universidad de Oxford, Reino Unido Harvard, EU

The QS World University Rankings 2027 are now live!



This year's edition evaluates 1,504 institutions across the globe, with 402 universities improving their position.



Explore the full results: https://t.co/Xv1LCkuaT9#QSWUR #UniversityRankings pic.twitter.com/gcQWe7fNDL — QS World University Rankings (@worlduniranking) June 18, 2026

¿En qué lugar quedaron las universidades de México?

En la edición de 2027, destacan principalmente la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Politécnico Nacional, que lograron ubicarse en diferentes posiciones dentro del ranking global de educación superior.



Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM): 145° lugar mundial

Tecnológico de Monterrey: 188° lugar mundial

Colegio de México: rango 801-850 mundial

Universidad Iberoamericana Ciudad de México - IBERO rango 851–901

Instituto Politécnico Nacional: rango 901–950 mundial

Universidad Anáhuac México: se ubicó en el rango 951-1000

La Máxima Casa de Estudios se consolidó nuevamente como la institución mexicana mejor posicionada en el ranking. Su desempeño destaca especialmente en reputación académica, donde obtuvo un puntaje de 99.3, ubicándose en el lugar 28 a nivel mundial.

México en el mapa global de la educación superior

Aunque el liderazgo global sigue concentrado en universidades de Estados Unidos, China y Singapur, las instituciones mexicanas continúan avanzando en indicadores clave como investigación, empleabilidad y colaboración internacional.

Los resultados del QS World University Rankings 2027 reflejan que las universidades en México han ganado reconocimiento internacional en los últimos años, aunque también preocupa que año con año desciendan posiciones.

