¡Navidad helada en CDMX! Frío se intensifica en estas alcaldías para el 24 y 25 de diciembre

La Navidad en la Ciudad de México estará marcada por un descenso importante de temperaturas, de acuerdo con el pronóstico emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y autoridades de Protección Civil capitalina.

Para los días 24 y 25 de diciembre , se prevé un ambiente frío durante la madrugada y el amanecer, con posibles heladas en zonas altas, lo que podría afectar principalmente a las alcaldías del sur y poniente de la capital.

Las autoridades alertan a la población a tomar precauciones, ya que el contraste térmico será notable entre las primeras horas del día y la tarde, una condición típica del invierno que se intensifica durante esta temporada.

Clima en la Ciudad de México para Nochebuena y Navidad

Durante la madrugada y al amanecer, el ambiente será de frío a muy frío, con temperaturas mínimas que oscilarán entre 3 y 6 grados Celsius, especialmente en zonas altas del sur de la ciudad. En estas áreas no se descarta la formación de heladas, lo que puede representar riesgos para la salud, la movilidad y las actividades al aire libre.

Por la tarde, el clima cambiará a templado, con temperaturas máximas que se ubicarán entre 19 y 21 grados Celsius, lo que permitirá condiciones más agradables para reuniones familiares y actividades navideñas, aunque el frío regresará rápidamente al caer la noche.

Pronóstico del clima por alcaldía en CDMX

El pronóstico detallado indica variaciones leves entre alcaldías, pero el frío será generalizado:

En Álvaro Obregón se esperan valores que irán de los 10 a los 19 grados. Azcapotzalco y Gustavo A. Madero registrarán los contrastes más amplios, con mínimas de 11 y máximas cercanas a los 21 grados.

Para Benito Juárez, Cuauhtémoc, Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Tláhuac, el termómetro se moverá entre los 10 grados por la mañana y hasta 20 grados durante la tarde.

En zonas como Coyoacán, Miguel Hidalgo, Tlalpan y Xochimilco, el ambiente será ligeramente más frío, con mínimas de 9 grados y temperaturas máximas que alcanzarán los 19 grados.

Las alcaldías con mayor descenso térmico serán Cuajimalpa y La Magdalena Contreras, donde el amanecer podría registrar hasta 8 grados, mientras que por la tarde no se prevé que el termómetro supere los 18 o 19 grados.

Finalmente, en Milpa Alta se anticipa un día frío por la mañana, con 10 grados, y templado por la tarde, alcanzando máximas de hasta 21 grados.

🥶🌧️ Ante el pronóstico de temperaturas bajas, amaneceres #fríos, probabilidad de #heladas en zonas altas y #lluvias ligeras aisladas para los siguientes días, recuerda tomar medidas preventivas.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/Ilr1t8bMuU — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 23, 2025

Recomendaciones ante el frío intenso en CDMX

Ante estas condiciones, Protección Civil recomienda vestirse en capas, mantenerse bien hidratado y consumir alimentos calientes. Es importante limitar el tiempo al aire libre, sobre todo durante la madrugada y la noche, así como extremar precauciones al conducir debido a posibles bancos de niebla.

También se aconseja ventilar adecuadamente los hogares si se utilizan calentadores, proteger a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, y brindar abrigo suficiente a las mascotas. En caso de salir, cubrir nariz, boca y manos puede ayudar a prevenir enfermedades respiratorias comunes en esta temporada.

El frío será protagonista esta Navidad en la CDMX, por lo que mantenerse informado y preparado será clave para disfrutar las fiestas sin contratiempos.