¿Pierna, adobo o ensalada de manzana? Este será el menú para la cena de Navidad y Año Nuevo en “El Torito” CDMX

¡Puro platillo gourmet! La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, reveló el menú que se servirá durante la cena de Navidad y Año Nuevo en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, mejor conocido como "El Torito" ; te compartimos la cartelera gastronómica.

Menú de "El Torito" para Navidad 2025 en CDMX

Las personas que i ngresen a "El Torito" durante el 24 de diciembre 2025, degustarán de los siguientes platillos:



Primer tiemp o: Espagueti a la crema con jamón y piña.

o: Espagueti a la crema con jamón y piña. Plato fuere : Pavo en salsa de mango con habanero, acompañado de papas con queso y crema.

: Pavo en salsa de mango con habanero, acompañado de papas con queso y crema. Postre : Ensalada de manzana con crema, pasas y nuez.

: Ensalada de manzana con crema, pasas y nuez. Bebida : Ponche tradicional con frutas de temporada.

Menú de "El Torito" para Año Nuevo; estos son los platillos

Por otro lado, el menú para Año Nuevo 2026 estará compuesto por los siguientes platos:



Primer tiempo: Sopa de codito a la crema con salchichas y duraznos.

Plato fuerte: Pavo en salsa de arándanos con chipotle, acompañada de salsa de papa y zanahoria con crema y perejil.

Postre: Ensalada de manzana.

Bebida: Ponche tradicional.

#BoletínSSC | #SistemaPenitenciario | Como ya es tradición, ante la llegada de las fiestas decembrinas, la Subsecretaría del #SistemaPenitenciario, de la #SSC de la Ciudad de México, alista el menú en el Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social #ElTorito, para… pic.twitter.com/7idHYdJDXN — SSC CDMX (@SSC_CDMX) December 22, 2025

¿Por qué te pueden llevar a "El Torito" en CDMX?

El objetivo principal de "El Torito" es brindar asistencia aquellas personas que cometan alguna sanción y que ameriten estar bajo arresto por 36 horas.

La razón más común por la que las y los ciudadanos terminan en este centro de detenciones es por ingerir bebidas alcohólicas en vía pública o por no respetar el alcoholímetro.

Otras razones por las que se llega a "el Torito" son: Estorbar o impedir el uso de la vía pública, desacato de un mandamiento judicial, orinar o defecar en la vía pública, dañar bienes del dominio público o propiedad privada, así como provocar disturbios que alteren el orden público.

¿Cuánto tiempo te dejan detenido en "El Torito"?

Las personas detenidas por conducir bajo los efectos del alcohol en la CDMX, podrán permanecer entre 20 y 36 horas dentro de "El Torito"; todo dependerá del nivel de alcohol que se le registre en la sangre y la resolución de un juez cívico.

A esto se le suma el arresto administrativo, el vehículo es enviado al corralón, también se puede recoger la licencia de conducir o aplicar multas conforme al Reglamento de Tránsito.