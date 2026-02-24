¡CDMX se congela! Activan Alerta Roja; prevén temperaturas bajo cero en estas alcaldías

CDMX se congela por clima extremo. La Ciudad de México activó Alerta Roja y Alerta Naranja por temperaturas bajas previstas para la madrugada y mañana del martes 24 de febrero de 2026 . La medida aplica en al menos 11 alcaldías , principalmente en zonas altas del sur y poniente de la capital.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil informó a través de sus canaeles oficiales que el descenso térmico afectará desde las primeras horas del martes, por lo que pidió a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales; ¡Tómalo muy en cuenta! Se esperan temperaturas bajo cero en varias alcaldías.

¿Qué alcaldías tienen Alerta Roja por frío?

La Alerta Roja se activó en Álvaro Obregón, Cuajimalpa, La Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan. Estas demarcaciones, ubicadas en zonas de mayor altitud, registran con frecuencia las temperaturas más bajas durante la temporada invernal.

La alerta implica un riesgo mayor por frío intenso durante la madrugada, especialmente en las colonias cercanas a zonas boscosas y rurales.

¿Dónde aplica la Alerta Naranja este 24 de febrero?

La Alerta Naranja se declaró en Azcapotzalco, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tláhuac, Venustiano Carranza y Xochimilco.

En estas alcaldías se prevé clima frío a muy frío al amanecer, por lo que autoridades recomiendan extremar precauciones, principalmente con adultos mayores, niñas y niños.

¿Qué significa la activación de Alerta Roja y Naranja en CDMX?

Las alertas por bajas temperaturas se activan cuando se pronostican condiciones que pueden afectar la salud, especialmente en personas vulnerables. La recomendación principal es salir abrigado en capas, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura y mantenerse hidratado .

Protección Civil de la Ciudad de México recordó que es importante revisar instalaciones de gas y evitar el uso de anafres o calentadores sin ventilación adecuada.