Un mar lleno de medusas han encontrado los vacacionistas que visitan las playas de Centla, Tabasco. Nada esperadas en plena Semana Santa 2023 en que todos llegan aquí a refrescarse.

Se les conoce como agua mala. Son de cuerpo blando y gelatinoso, tienen tentáculos y al entrar en contacto con los seres humanos provocan distintas reacciones.

“Acá me picó una, me picaron en la pierna varias y acá me picó otra, pero no se nota porque ya tiene más de una hora”, explicó Steven, un turista.

Alerta sanitaria por medusas en playas de Centla, Tabasco

La presencia de medusas en las playas Azul, Pico de Oro y Miramar en Centla, obligó a las autoridades a emitir una alerta sanitaria. Se pidió a los visitantes evitar meterse a nadar, pero pocos se enteraron.

“Lo ideal sería que no entraran, pero sabemos que no podemos evitar eso. Sí hemos advertido a las personas pero no han hecho caso al llamado”, explicó Sebastián Roca, médico de la jurisdicción sanitaria de Centla.

En las tres playas con presencia de medusas se colocaron puestos de primeros auxilios, donde ya se han atendido a decenas de personas intoxicadas. Comerciantes y prestadores de servicios también han resultado afectados, pues por el riesgo sanitario el arribo de vacacionistas se redujo y con ello sus ventas.

Síntomas que aparecen cuando te pica una medusa

Aunque las picaduras de medusa no suelen ser graves, estas se caracterizan por un dolor o picor intenso e inmediato en la zona afectada. También puede venir acompañado de enrojecimiento, inflamación y vesículas pequeñas. En casos más graves podrían aparecer náuseas, vómitos y calambres, e incluso se podría perder la conciencia, aunque es muy raro que aparezcan estos síntomas.



Las personas con alergias, los niños pequeños y personas con problemas cardíacos podrían tener las reacciones más severas ante una picadura de medusa. De igual forma personas que hayan tenido un contacto previo, tras una segunda picadura se puede producir una reacción más grave.

Qué hacer si te pica una medusa