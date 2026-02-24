Sarampión cobra 32 vidas y supera los 10 mil casos en México

La Secretaría de Salud confirmó que la cifra de fallecimientos por sarampión se ha elevado a 32 víctimas, tras registrarse la muerte de una persona en el estado de Guerrero.

Este lamentable suceso ocurre en un contexto de propagación en el que los casos acumulados ya suman 10 mil 941 contagios, encendiendo las alarmas en el sistema de salud pública.

Es el estado de Guerero el que se ha convertido en el nuevo foco de atención para las autoridades sanitarias sobre todo tras el fallecimiento reportado recientemente y que pone de manifiesto la vulnerabilidad de ciertas regiones.

Así, lo que inició como brotes aislados ha escalado a una cifra que supera los 10 mil afectados.

Sarampión en 2026: la herencia en vacunación de la 4T

¿Está fuera de control el brote de sarampión?

Especialistas en salud señalan que la movilidad interna y las brechas en la cobertura inmunológica han permitido que el virus encuentre terreno fértil.

El sarampión, conocido por su alta tasa de contagio, está presionando los hospitales regionales, que ahora deben lidiar con una saturación creciente mientras intentan contener la expansión hacia estados vecinos.

Ante la propagación del virus, la Secretaría de Salud hizo un llamado enérgico a la ciudadanía para que acudan a la vacunación que es la única barrera efectiva.

Se recomienda a los padres de familia a revisar las cartillas de los menores y a acudir a los centros de salud ante cualquier síntoma como fiebre alta, manchas en la piel o tos persistente.

Brote de sarampión en Chihuahua subraya la necesidad de la vacunación

Cabe mencionar que desde el 23 de febrero de 2026 se suman nuevos módulos de vacunación en:

