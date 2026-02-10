Más que una simple erupción ¿Por qué el sarampión es mortal?

El sarampión no es una simple enfermedad infantil "leve", ya que según la Organización Mundial de la Salud (OMS), sigue siendo un mal mortal en niños pequeños a nivel mundial, a pesar de que existe una vacuna segura y eficaz.

Su peligrosidad radica en su extrema contagiosidad y en la forma en que debilita el sistema inmunológico . Te explicamos qué pasa con esa enfermedad que hoy está referida en todos los medios de información, ante el aumento de contagios en el país.

Complicaciones graves

De acuerdo con la OMS, el sarampión es una enfermedad vírica sumamente contagiosa y grave que se transmite por aire, además puede causar complicaciones graves e incluso causar la muerte.

Y es que, es precisó saber que la muerte por sarampión rara vez ocurre por la erupción cutánea en sí, sino por las complicaciones derivadas del ataque del virus al organismo.

El virus del sarampión debilita las defensas, dejando la puerta abierta a infecciones secundarias que pueden resultar devastadoras.

Brote de Sarampión en México

¿Cómo se propaga el sarampión?

El virus se propaga con facilidad cuando una persona infectada respira, tose o estornuda, de ahí la necesidad de usar cubrebocas, para evitar contagios y es que, es más contagioso que el Covid-19.

El secretario de Salud, David Kershenobich explicó que un enfermo de Covid podía contagiar a 4 personas, mientras que en el caso de sarampión, un enfermo puede contagiar a 15 o 16 personas y además, si se sale de un lugar donde una persona estuvo en contacto, el virus permanece por dos horas, y es contagioso si alguien vuelve a entrar al lugar.

Esta enfermedad puede causar síntomas graves, complicaciones e incluso la muerte y aunque puede afectar a cualquier persona, es más frecuente en los niños.

🚨 #URGENTE | Alerta por sarampión en #México: es más contagioso que el COVID y una persona con la enfermedad puede contagiar hasta otras 16, advierte Salud.



Antes de diseminarse por todo el cuerpo, el virus primero infecta las vías respiratorias, provoca fiebre alta, tos, rinorrea y una erupción cutánea que se extiende por todo el cuerpo.

Primeros síntomas del sarampión

Los síntomas del sarampión suelen aparecer entre 10 y 14 días después de haber estado expueso al virus. El más visible es una erupción cutánea evidente, es decir la salida de pequeñas ronchitas en todo el cuerpo.

Especialistas indican que los primeros síntomas, que suelen durar entre 4 y 7 días, son los siguientes:



Rinorrea : comúnmente conocida como goteo o secreción nasal, es la expulsión excesiva de moco claro, espeso, o purulento por las fosas nasales.

: comúnmente conocida como goteo o secreción nasal, es la expulsión excesiva de moco claro, espeso, o purulento por las fosas nasales. Tos : mecanismo reflejo defensivo del cuerpo para despejar las vías respiratorias de mucosidad, irritantes o partículas extrañas.

: mecanismo reflejo defensivo del cuerpo para despejar las vías respiratorias de mucosidad, irritantes o partículas extrañas. Ojos llorosos y rojos .

. Pequeñas manchas blancas en las mejillas.

en las mejillas. La erupción cutánea aparece entre 7 y 18 días después de la exposición al virus.



Las pequeñas ronchitas habitualmente comienzan a salir en el rostro y la parte superior del cuello y se extiende durante unos tres días, hasta alcanzar las manos y los pies. Por lo general, dura entre cinco y seis días antes de desaparecer de forma espontánea.

#Salud | El #sarampión es una enfermedad viral respiratoria altamente contagiosa. Se reproduce en la nariz y en la garganta y se puede transmitir por gotículas al toser, estornudar o hablar y que alguien las inhale.

La OMS refiere que las complicaciones más frecuentes y letales incluyen las siguientes complicaciones:



Neumonía: Causa más común de muerte por sarampión en niños.



Causa más común de muerte por sarampión en niños. Encefalitis: Inflamación del cerebro que puede causar daño cerebral permanente o la muerte.



Inflamación del cerebro que puede causar daño cerebral permanente o la muerte. Diarrea grave: Conduce a una deshidratación extrema.



Conduce a una deshidratación extrema. Ceguera: Especialmente en niños con deficiencia de vitamina A.

Ante ello, vacunarse es la mejor manera de no contraer el sarampión y contagiarlo a otras personas. La vacuna es segura y ayuda al organismo a combatir el virus.

Muertes por sarampión según la OMS

Antes de que se aplicara la vacuna contra el sarampión en 1963 y comenzara la vacunación generalizada, se producían importantes epidemias cada dos o tres años, que causaban la muerte de 2.6 millones de muertes.

Se calcula que 95 mil personas murieron de sarampión en 2023, en su mayoría niños menores de cinco años, a pesar de que existe una vacuna segura y gratuita.

Debido a las actividades de inmunización por parte de los países, la OMS, la Alianza contra el Sarampión y la Rubéola y otros asociados internacionales, se evitaron alrededor de 59 millones de muertes entre 2000 y 2024 y es que la vacunación redujo las muertes por sarampión de 780 mil en 2000 a 95 mil en 2024.

El desafío de frenar el contagio de sarampión en México

¿Por qué es mortal el sarampión?

Una de las razones más críticas por las que el sarampión resulta mortal es por su capacidad para causar amnesia inmunológica, es decir, el virus elimina las células de memoria del sistema inmunitario que protegen al cuerpo contra otras enfermedades, lo cual significa que, incluso si un niño sobrevive al sarampión, queda vulnerable a otras bacterias y virus durante meses o años, aumentando drásticamente el riesgo de mortalidad posterior.

Ante ello, la OMS enfatiza que la desnutrición y la falta de vacunación son los principales factores que exacerban esta mortalidad. En comunidades con bajos recursos, la tasa de letalidad puede llegar hasta el 10% de los casos. La única defensa efectiva es la vacunación sistemática para alcanzar la inmunidad colectiva.

Datos que no sabías del sarampión ( o sí)

El sarampión es un virus fascinante desde el punto de vista científico, aunque sea aterrador por su impacto. Te dejamos algunos datos impactates de esta enfermedad viral.



"Campeón" del contagio: Es considerado uno de los virus más infecciosos conocidos por el ser humano. Si una persona tiene sarampión, hasta el 90% de las personas a su alrededor que no sean inmunes se contagiarán. Su número básico de reproducción es de 12 a 18 , superando por mucho al Ébola o al COVID-19.

Es considerado uno de los virus más infecciosos conocidos por el ser humano. Si una persona tiene sarampión, hasta el de las personas a su alrededor que no sean inmunes se contagiarán. Su número básico de reproducción es de , superando por mucho al Ébola o al COVID-19. Viaja por el aire y ahí se queda: El virus no necesita contacto físico. Puede permanecer suspendido en el aire o sobrevivir en superficies hasta por dos horas después de que la persona infectada haya abandonado la habitación.

El virus no necesita contacto físico. Puede permanecer suspendido en el aire o sobrevivir en superficies hasta por dos después de que la persona infectada haya abandonado la habitación. "Amnesia Inmunológica": Su truco más oscuro es que este virus "resetea" tu sistema inmune, borrando los anticuerpos que ya habías creado contra otras enfermedades, como la gripe u otras bacterias comunes, es básicamente como si desinstalara el antivirus de tu cuerpo.

Su truco más oscuro es que este virus "resetea" tu sistema inmune, borrando los anticuerpos que ya habías creado contra otras enfermedades, como la gripe u otras bacterias comunes, es básicamente como si desinstalara el antivirus de tu cuerpo. Manchas de Koplik: Antes de que aparezca el sarpullido en el cuerpo, el sarampión deja una "firma" única: pequeñas manchas blancas (como granos de sal) en el interior de las mejillas. Se trata de un aviso temprano que los médicos buscan para confirmar el diagnóstico.

Antes de que aparezca el sarpullido en el cuerpo, el sarampión deja una "firma" única: pequeñas manchas blancas (como granos de sal) en el interior de las mejillas. Se trata de un aviso temprano que los médicos buscan para confirmar el diagnóstico. Origen animal: Se cree que el virus evolucionó a partir de la peste bovina, enfermedad que afectaba al ganado. Dio el salto a los humanos hace miles de años.