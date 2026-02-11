Alerta en San Valentín: Así te pueden robar si regalas algo el 14 de febrero

El amor está en el aire, pero también los estafadores que acechan tu cartera. Con la llegada del 14 de febrero, la Unidad de Policía Cibernética de la Ciudad de México emitió una alerta máxima para los consumidores que buscan el regalo perfecto en línea por el día de San Valentín.

Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX), los delincuentes han desplegado estrategias sofisticadas para robar dinero e información personal aprovechando la alta demanda de la temporada.

Esta fecha se ha convertido en un fenómeno recurrente para el fraude, donde la ilusión de un detalle romántico puede terminar en un desfalco financiero.

¿Cómo es la ESTAFA del 14 de febrero para los regalos?

Los criminales han perfeccionado su técnica mediante la creación de sitios web falsos y perfiles en redes sociales que imitan a tiendas de prestigio. Utilizan logotipos profesionales, testimonios fabricados y comentarios manipulados para generar una credibilidad engañosa.

Su principal herramienta es la ingeniería social, presionando a las víctimas con mensajes de que las ofertas son por "tiempo limitado", forzando así decisiones impulsivas bajo el temor de que el producto se agote.

El robo ocurre cuando los usuarios proporcionan datos de sus tarjetas o realizan pagos adelantados por regalos, flores o experiencias románticas que nunca se entregan. Una vez que los delincuentes tienen la información, los compradores enfrentan desde cargos no autorizados hasta el peligroso robo de identidad.

Flores que nunca llegan: La trampa en WhatsApp y Facebook

Un fraude que ha cobrado fuerza involucra supuestos servicios de envío de flores y chocolates promocionados por mensajería instantánea. Los afectados reciben mensajes con descuentos "irresistibles" y promesas de entrega garantizada para el Día del Amor y la Amistad.

Tras realizar el pago en plataformas no verificadas, los pedidos simplemente se esfuman. La Policía Cibernética detectó que, en muchos de estos casos, las tarjetas bancarias de las víctimas son explotadas posteriormente para realizar compras fraudulentas mayores. Además de productos físicos, los estafadores ahora ofrecen tarjetas de regalo electrónicas y boletos para eventos románticos que resultan ser un engaño total.

¿Cómo evitar un fraude el 14 de febrero?

Para evitar que tu 14 de febrero termine en una denuncia, las autoridades recomiendan verificar siempre la autenticidad de las tiendas antes de comprar y nunca proporcionar información sensible en plataformas dudosas. Es vital desconfiar de ofertas que parecen demasiado buenas para ser verdad y utilizar métodos de pago que ofrezcan protección al consumidor.

La Unidad de Policía Cibernética permanece disponible las 24 horas del día para atender cualquier consulta o duda de la ciudadanía a través del teléfono 55 5242 5100 extensión 5086 o en las cuentas oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.