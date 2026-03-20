Estados Unidos reduce alerta de viaje a Venezuela tras captura de Maduro y cambia el nivel de riesgo

Estados Unidos redujo la alerta de viaje para gran parte de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro; el cambio baja el nivel de riesgo de 4 a 3 y fue confirmado este jueves por el Departamento de Estado .

El ajuste modifica las condiciones de viaje hacia Venezuela, aunque no aplica en todo el país; Estados Unidos mantiene restricciones en regiones donde el riesgo sigue siendo alto.

¿Qué cambia en la alerta de viaje de Estados Unidos a Venezuela?

El nuevo nivel implica que el viaje a Venezuela deja de estar en la categoría más crítica; ahora, Estados Unidos señala que se debe mantener precaución, sin eliminar los riesgos.

La actualización, según el Departamento de Estado, busca reflejar cambios recientes en la información de seguridad para ciudadanos estadounidenses que consideran viajar a Venezuela.

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Estados donde el viaje a Venezuela sigue siendo de alto riesgo

Estados Unidos mantiene la advertencia más estricta para Táchira, Amazonas, Apure, Aragua y Guárico; además de zonas rurales de Bolívar.

En estas regiones de Venezuela, el viaje continúa considerado de alto riesgo por delitos graves, secuestros y actividades vinculadas a grupos criminales; el llamado es evitar desplazamientos innecesarios.

Riesgos que persisten para viajar a Venezuela

Aunque el nivel de alerta bajó, Estados Unidos advierte que en Venezuela siguen registrándose homicidios, robos a mano armada y secuestros.

El documento también identifica la presencia de organizaciones como el Tren de Aragua y el Cártel de los Soles; estos grupos operan dentro del país y afectan especialmente zonas fronterizas.

Recomendaciones clave para viajar a Venezuela

Para quienes planean un viaje a Venezuela, Estados Unidos recomienda extremar precauciones; evitar taxis no regulados desde el aeropuerto de Maiquetía y limitar el uso de cajeros automáticos en esa zona.

También advierte sobre los traslados nocturnos entre ciudades o entre el aeropuerto y Caracas; estas rutas son consideradas de alto riesgo.

Requisito obligatorio de Estados Unidos para ingresar a Venezuela

El Departamento de Estado señala que el viaje a Venezuela requiere una visa válida; este documento debe tramitarse antes del ingreso y no puede obtenerse al llegar.

No cumplir con este requisito puede derivar en detenciones, según advierten las autoridades estadounidenses.