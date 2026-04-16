Atacan a perros con alimento envenenado en Xalapa; hay varios muertos

Un caso que ha generado indignación y preocupación entre habitantes de Xalapa se encuentra bajo investigación luego de que al menos ocho perros murieran en circunstancias que apuntan a un posible envenenamiento masivo. La Dirección de Salud Animal del Ayuntamiento confirmó que los hechos ocurrieron en la colonia Paraíso, al poniente de la ciudad, tras reportes ciudadanos emitidos la noche del pasado 14 de abril.

De acuerdo con la titular del área, Vianed Martínez Cabrera, fueron vecinos quienes alertaron sobre la presencia de varios animales sin vida en la vía pública, lo que movilizó a brigadas municipales para realizar recorridos en la zona e implementar acciones de contención.

Pollo, el alimentó que habría sido utilizado para envenenar a perros

Los primeros testimonios recabados en el lugar señalan que una camioneta habría arrojado alimento, presuntamente pollo, en la calle, el cual habría sido ingerido por los perros. Esta versión es una de las principales líneas de investigación, aunque hasta ahora no ha sido confirmada de manera oficial.

Inicialmente, habitantes de la zona hablaban de hasta 14 perros muertos; sin embargo, la autoridad municipal ajustó la cifra a ocho caninos, sin descartar que pudiera haber más casos debido a que algunos animales habrían huido hacia zonas de monte tras consumir el alimento.

Abren investigación por envenenamiento masivo de perros

Ante la gravedad del hecho, el caso fue turnado a la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y contra los Animales (FEDAyCA), instancia encargada de determinar si existió envenenamiento intencional y, en su caso, identificar a los responsables.

Martínez Cabrera recordó que el maltrato animal está tipificado en la legislación vigente, por lo que conductas como el envenenamiento pueden derivar en sanciones que van desde multas económicas hasta penas de prisión.

Crece preocupación por crueldad animal en Xalapa

Este episodio se suma a otros reportes recientes de presunto maltrato animal en distintas colonias de Xalapa, lo que ha encendido las alertas entre colectivos protectores y vecinos, quienes exigen mayor vigilancia, así como acciones preventivas más contundentes por parte de las autoridades.

Como parte de su estrategia permanente, el Ayuntamiento mantiene campañas de esterilización gratuita y programas de concientización sobre el cuidado responsable de mascotas, con el objetivo de reducir la población de animales en situación de calle y evitar escenarios de riesgo.

Finalmente, autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier posible caso de maltrato animal, subrayando que la denuncia oportuna es clave para frenar este tipo de conductas.

Hasta el momento, no hay personas detenidas ni avances públicos en la investigación, pero el caso continúa abierto mientras se esclarecen las causas exactas de la muerte de los animales y se busca evitar que un hecho similar vuelva a repetirse en la capital veracruzana.

