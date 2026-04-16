¡Es el colmo! Adulta mayor cae a coladera de aguas negras en Ecatepec, Edomex; no tenía tapa

¡No puede ser! Caminar por las banquetas de Ecatepec, Edomex, nunca había sido tan peligroso, especialmente en la colonia Rinconada de Aragón. Una adulta mayor sufrió un terrible accidente al caer en una coladera de aguas negras.

¿Lo más indignante? El registro tenía la tapa abierta y ninguna de las autoridades se percataron de ello.

¡INDIGNANTE! 😡 Una mujer de la tercera edad cayó en una coladera sin tapa en Rinconada de Aragón, #Ecatepec. Terminó cubierta de lodo y aguas negras por la falta de mantenimiento. El ayuntamiento dice "desconocer" por qué estaba abierta pic.twitter.com/35tzK2lH99 — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 16, 2026

Abuelita cae en coladera sin tapa en Ecatepec

El accidente ocurrió justo a un costado de una concurrida plaza comercial. La coladera no solo estaba abierta, sino que era imposible de detectar a simple vista para los que caminan por ahí; la cantidad de aguas negras y material de desperdicio que brotaban del drenaje cubrían por completo el agujero.

Ciudadanos ayudaron a adulta myor que cayó en coladera

Al ver a la mujer hundida en el lodo y el agua sucia, las personas que estaban en los alrededores no dudaron en acercarse para apoyarla. Ante la falta de equipo y lo resbaloso de la zona, los testigos utilizaron costales para sujetarla y hacer palanca, logrando sacarla del registro.

Fue la solidaridad de los vecinos lo que evitó que la mujer pasara más tiempo sumergida en ese foco de infección.

¿Y las autoridades? ¡Pues no llegaron!

Cuando los equipos de emergencia y paramédicos finalmente arribaron al punto en Rinconada de Aragón, la mujer ya había salido de la coladera con la ayuda de otros ciudadanos.

Después del accidente, lo que sí llegó fue un camión tipo Vactor, enviado para succionar los desechos y limpiar la zona que llevaba días desbordándose.

🚨 Denuncian abandono tras accidente de adulta mayor en #Ecatepec.



Una adulta mayor cayó en una coladera en la zona de Plaza Aragón, en Ciudad Azteca, municipio de @Ecatepec.



🔴De acuerdo con denuncias ciudadanas, la mujer tuvo que ser auxiliada por personas que se encontraban… pic.twitter.com/kzNotPPGTM — Josue Aguilar (@josuealeexis) April 16, 2026

El ayuntamiento de Ecatepec "desconoce" las causas

A pesar de las constantes quejas por el mal estado de la infraestructura en el Estado de México, las autoridades municipales de Ecatepec se limitaron a decir que "desconocen" el motivo por el cual la coladera se encontraba sin tapa.

Para los vecinos y las personas que transitan por ahí, puede ser un gran peligro que esta vez, afortunadamente, no pasó a ser una situación de mayor gravedad.

La falta por parte de autoridades es obvia: falta de mantenimiento y supervisión en una zona donde el flujo de peatones es constante.

Este situación vuelve a poner sobre la mesa el peligro de los registros abiertos que, además de los accidentes físicos, representan un riesgo sanitario.