Tragedia en palenque clandestino de Querétaro: Balacera en pelea de gallos deja cinco muertos

Un brutal episodio de violencia ocurrió en el municipio de Corregidora, Querétaro, que dejó como saldo cinco personas fallecidas tras un enfrentamiento armado en la colonia Valle Dorado 2000.

Los hechos se registraron la noche del pasado miércoles al interior de un inmueble particular; de manera extraoficial se informó que se trataba de un evento de pelea de gallos clandestina donde una aparente discusión relacionada con las apuestas habría detonado la agresión.

Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego provenientes del predio.

¿Qué pasó en Corregidora? Fiscalía de Querétaro informa sobre balacera

La Fiscalía General del Estado de Querétaro confirmó el inicio de una carpeta de investigación tras el hallazgo inicial de cuatro personas sin vida en el lugar de los hechos. Horas más tarde, las autoridades informaron el fallecimiento de una quinta víctima en el hospital al que había sido trasladada para recibir atención médica.

Peritos y elementos de la Policía de Investigación del Delito realizaron el levantamiento de indicios y la integración de pruebas para esclarecer la mecánica del ataque; de acuerdo con los reportes preliminares, el incidente derivó de una riña entre los asistentes a la actividad clandestina.

Postura oficial y protocolos de seguridad en Corregidora

Ante la gravedad del multihomicidio, el gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, condenó los hechos y aseguró que no habrá impunidad en el caso.

El mandatario instruyó la activación inmediata de los protocolos de seguridad en conjunto con los tres niveles de gobierno para reforzar la vigilancia en la zona metropolitana.



Atención a heridos: El Gobierno del Estado se mantiene al tanto de la evolución médica de las personas que resultaron lesionadas durante el tiroteo.

El Gobierno del Estado se mantiene al tanto de la evolución médica de las personas que resultaron lesionadas durante el tiroteo. Apoyo a deudos: El ayuntamiento de Corregidora brinda atención especial y acompañamiento a los familiares de las víctimas que ya han sido identificadas.

El ayuntamiento de Corregidora brinda atención especial y acompañamiento a los familiares de las víctimas que ya han sido identificadas. Vigilancia permanente: Elementos policiales y cuerpos de emergencia mantienen presencia en la colonia Valle Dorado 2000 mientras concluyen los trabajos periciales.

VIDEO | MOMETO EXACTO DEL 4TAQUE EN CORREGIDORA 🐔🚨

Suman más muertes a la tragedia en la pelea ilegal de galloshttps://t.co/YoID1NrXUh — TV Azteca Querétaro (@AztecaQueretaro) April 16, 2026

La Fiscalía General continuará con las investigaciones hasta el total esclarecimiento del caso, instando a la ciudadanía a informarse únicamente a través de canales oficiales para evitar la difusión de datos no confirmados.