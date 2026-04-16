¡Comando armado secuestra a Jefe de Policía y dos agentes en Chihuahua! Sigue la búsqueda

Fue la tarde noche de este martes cuando un grupo de hombres armados secuestró al jefe de policía de Belisario Domínguez y do de sus agentes en Chihuahua.

Tras los hechos, se activó un operativo inmediato que involucra a autoridades de los tres niveles de gobierno de México.

¿Quiénes son los policías secuestrados en Chihuahua?

De acuerdo con el portavoz de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, Jorge Armendáriz, los desaparecidos han sido identificados como Isidro R., quien se desempeña como Director de Seguridad Pública Municipal, y los agentes Ricardo A. R. y Cristian P. L.

Los tres oficiales se encontraban cumpliendo funciones de vigilancia cuando fueron sorprendidos por los delincuentes, quienes lograron someterlos sin que hasta ahora se reporte nada de ellos.

Localizan patrullas abandonadas en Chihuahua

Como parte de los primeros resultados del operativo de búsqueda, las autoridades informaron el hallazgo de dos de las tres unidades oficiales en las que se desplazaban los policías.

Las patrullas fueron localizadas en un punto del mismo municipio de Belisario Domínguez, abandonadas y sin rastros de sangre o violencia, lo que refuerza la teoría de que los agentes fueron bajados de los vehículos y trasladados a otro sitio por sus captores.

Fuerzas federales se suman al operativo para encontrar al jefe de policía y sus agentes

Tras el reporte emitido por el 66/o Batallón de Infantería, se activó de inmediato un protocolo de búsqueda. Actualmente, elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal mantienen filtros de revisión y recorridos por caminos vecinales.

El despliegue busca cerrar las rutas de escape hacia municipios colindantes, mientras las instancias de investigación trabajan en la zona donde se perdió el contacto con los mandos.

Policía local de Chihuahua bajo el escándalo

Apenas hace unos días, la corporación de esta región se vio envuelta en un caso indignante: cinco agentes fueron detenidos por mantener privada de la libertad a una menor de edad tarahumara. En aquel caso, los policías presuntamente extorsionaban a los padres de la menor para liberarla.

Alerta máxima por racha de violencia en Chihuahua

La región centro de Chihuahua ha registrado episodios de violencia constante en los últimos meses, pero el secuestro de un jefe de policía eleva el nivel de riesgo y alerta a autoridades del estado.