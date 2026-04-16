¡Agricultores toman las autopistas de México! Anuncian bloqueos en carreteras para este lunes; tramos afectados y alternativas viales

Agricultores confirmaron nuevos bloqueos carreteros para este lunes 20 de abril 2026, los cuales podrían paralizar la circulación en las autopistas de México, pero ¿cuáles serán los tramos afectados por manifestantes y a qué hora iniciarán las protestas?

¿Qué carreteras serán afectadas por los bloqueos de agricultores?

¡Atención, automovilistas! Los bloqueos carreteros del próximo lunes se realizarán en diversos puntos estratégicos de Guanajuato, afectando gravemente la circulación en las siguientes zonas:



Entronque de la carretera Irapuato-Silao con la autopista Salamanca-León.

Entronque de la carretera libre Celaya-Querétaro con la autopista de cuota Celaya-Querétaro.

Entronque de la Carretera Federal 57 con el acceso a San Luis de la Paz.

Los agricultores aseguraron que las protestas se realizarán de manera pacífica y organizada.

¿A qué hora empiezan los bloqueos en carreteras de Guanajuato?

Hasta el momento, la Comité Pro-Mejoramiento del Agro Guanajuatense A. C NO ha confirmado la hora exacta en la que empiezan las protestas en los distintos tramos carreteros del estado.

Por lo general, los bloqueos en carreteras de México suelen comenzar durantas primeras horas del día, por lo que se recomienda a los conductores tomar precauciones.

Por esta razón los agricultores preparan bloqueos en carreteras

El bloqueo en carreteras de Guanajuato por agricultores se debe que a la falta de resultados concretos y respuestas efectivas por parte del Gobierno Federal a las gestiones realizadas.

A esto se suma la inminente fecha limite para acceder al subsidio de la cuota energética, así como el decreto de facilidades para la recuperación de concesiones vencidas; la fecha es este martes 28 de abril 2026.

"A la fecha no existen respuestas claras, soluciones concretas ni garantías para las y los productores, pese a que el tiempo corre en contra del sector agrícola y de que miles de familias dependen de estas definiciones", explicaron en un comunicado, a través de redes sociales.

Agricultores ofrecieron una disculpa a las y los ciudadanos que podrían verse afectados por las protestas en los accesos principales a Guanajuato, aseguraron que esto se trata de una acción legitima y responsable.