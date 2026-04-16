VIDEO: Acusan a policías de “sembrar” droga para incriminar a abogado en Morelos

Abogados penalistas denunciaron públicamente el abuso policial de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelos (SSPC), por presuntamente sembrar evidencia para detener a uno de sus colegas, el litigante Froylán “N”.

De acuerdo con sus declaraciones, el pasado viernes 10 de abril, al abogado le pidieron acudir a un autolavado ubicado en Calzada de los Reyes, Cuernavaca, para brindar asesoría legal. Fue en ese momento que policías lo acorralaron y lo detuvieron.

Difunden video de presunta detención de abogado en Morelos

Durante una conferencia de prensa, litigantes como Javier Hernández, Cipriano Sotelo, Enrique Paredes y Cristian Fragoso afirmaron que su compañero fue detenido de manera arbitraria.

Esto a raíz de que surgiera un video en redes sociales donde se muestra el momento en que policías se dirigen en multitud para detener a Froylán "N", quien se encuentra recargado en una pared en compañía de otras personas.

Uno de los uniformados somete al hombre y lo obliga a ponerse de espaldas, mientras uno de sus compañeros agarra un bolso y mete algo, aunque en el video no se logra ver con claridad.

En la versión policial, aseguran haber encontrado entre sus pertenencias drogas como una pastilla de fentanilo y cristal, además de un arma de fuego. Pero los abogados insisten en que en las imágenes se observan incongruencias, como la presunta siembra de evidencias.

¿Qué se sabe de la detención de un abogado en Morelos?

Los abogados aseguraron que Froylán “N” llegó al lugar tras ser contactado por el propietario del establecimiento, luego de que las autoridades iniciaron un operativo en la zona. No obstante, de manera arbitraria, detuvieron al litigante sin ninguna otra prueba.

Por ello, sus compañeros hicieron un llamado directo a la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, para que intervenga en el caso, y supervise el actuar de estos elementos, que se supone están para cuidar.

Por su parte, el abogado Cipriano Sotelo Salgado informó que este tipo de prácticas atentan contra principios fundamentales como la presunción de inocencia, un pilar de la justicia mexicana.

De igual forma, el penalista Cristian Fragosso señaló que al menos 6 de cada 10 asuntos operan de esa forma. Ingresan a domicilios sin orden de cateo, los detienen sin ningún tipo de investigación previa y les "siembran" droga para poder incriminarlos. Un patrón que atenta contra los ciudadanos.

