Caso Gumaro: agresor de perrito en Naucalpan se queda en prisión preventiva

El caso de Gumaro, el perrito que fue brutalmente agredido en Naucalpan, Estado de México (Edomex), ha generado indignación y movilización social, pero también un avance en materia de justicia. El agresor ya está en prisión preventiva.

El caso de Gumaro, un perrito brutalmente agredido en Naucalpan

Fue por medio de la difusión de un video que compartió el refugio Huellitas Amor Sin Fronteras en su cuenta de Instagram y a la denuncia ciudadana, que las autoridades lograron la detención del presunto agresor, quien actualmente ya fue vinculado a proceso y permanece en prisión preventiva.

De acuerdo con el Gobierno Municipal, la intervención de elementos de la Guardia Municipal se dio de manera inmediata tras la difusión del video en redes sociales y reportes ciudadanos.

En las imágenes difundidas en redes sociales, se observa a un hombre pateando y golpeando a un perro que se encontraba amarrado dentro de una casa de madera. Gracias a esta evidencia y a la denuncia ciudadana, las autoridades lograron la rápida localización del presunto agresor.

Posteriormente, en coordinación con la Policía de Investigación de la Fiscalía Especializada, el agresor fue puesto a disposición de la autoridad competente, donde se definirá su situación jurídica conforme a la ley.

Gumaro no estaba solo; Huelitas Amor Sin Frontera rescata a dos perritos más

Además de Gumaro, también se dio a conocer que otros perritos, bautizados como Peluchón y Canita, forman parte de este caso y continúan necesitando apoyo para su recuperación, especialmente para cubrir gastos médicos.

Este hecho se ha convertido en un precedente, ya que evidencia que el maltrato animal puede tener consecuencias legales.

Perrito sufría severo maltrato en Álvaro Obregón

El pasado 5 de febrero, una denuncia difundida en Facebook encendió las alarmas en la colonia Zenón Delgado, en Álvaro Obregón en la Ciudad de México (CDMX).

En la publicación se describía una escena desgarradora, un perrito presuntamente atado con cadenas muy cortas que le impedían moverse, obligado a vivir y dormir en condiciones insalubres. El perrito fue rescatado de ese infierno.

Misión cumplida! Hace unos momentos rescatamos a un perrito en coordinación con la @PAOTmx en la Colonia Zenón Delgado.



Gracias a las diferentes denuncias y reportes que nos hicieron llegar a través de redes sociales, el equipo de Protección Civil, las Direcciones de Jurídico,… pic.twitter.com/jc5lse4ne0 — Javier López Casarín 💥🚀 (@LopezCasarinJ) February 5, 2026

Autoridades de la alcaldía Álvaro Obregón informaron que, en coordinación con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México (PAOT), llevaron a cabo un operativo en la colonia Zenón Delgado para rescatar al perrito.

En el operativo participaron elementos de Protección Civil, así como personal de las Direcciones de Jurídico, Desarrollo Social y Seguridad Ciudadana de la alcaldía Álvaro Obregón, en conjunto con la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial de la Ciudad de México.

El perrito presentaba lesiones por pechera encarnada, inflamación abdominal y un estado de descuido total, además de estar expuesto constantemente a la intemperie.