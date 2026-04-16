VIDEO: Registran explosión en refinería Miguel Hidalgo en Tula

En la tarde este 16 de abril 2026, se reportó una fuerte explosión en la refinería "Miguel Hidalgo", ubicada en Tula, Hidalgo; en el lugar hay una intensa nube de humo.

Hasta el momento, se desconocen las razones por las que ocurrió esta explosión.

#ÚLTIMAHORA 🚨 Reportan fuerte explosión en la refinería "Miguel Hidalgo" en Tula, Hidalgo pic.twitter.com/SfRY1vHXaQ — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 16, 2026

Explosión de la refinería en Tula no presenta daños para la población

Tras la explosión en la refinería de Tula la Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo, afirma que la situación ya se encuentra bajo control tras la implementación de los protocolos internos.

Además, aseguraron que la explosión no representan ningún riesgo para la población aledaña a la zona; se pide a las y los ciudadanos mantener la calma.

"Las instancias correspondientes se mantienen atentas al seguimiento del evento, en coordinación con las autoridades y cuerpos internos de la refinería", explicaron en un comunicado de prensa, publicado en las redes sociales.

Por el momento las autoridades no han dado más información respecto al tema de la explosión en la refinería de Tula, por lo que se desconoce la razón por la que sucedió este incidente, así como si hay personas lesionadas.