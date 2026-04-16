¡Cansados de la inseguridad! Dan golpiza a presunto ladrón de motos en Tlalnelhuayocan, Veracruz

El hartazgo por la falta de control a la delincuencia y la impunidad en México, ha provocado casos como el de los habitantes de Tlalnelhuayocan, Veracruz. En una zona donde los robos se han vuelto pan de cada día, un grupo de vecinos decidió no esperar a la patrulla y actuar por cuenta propia contra un ladrón.

Un joven que intentaba escapar con una motocicleta robada se convirtió en el blanco de la furia acumulada de una comunidad que está desprotegida por las autoridades estatales.

LINCHAN A ROBAMOTOS



Un chamaco de poco más de 20 años fue capturado por vecinos de la zona limítrofe entre Xalapa y Tlalnelhuayocan cuando intentaba escapar llevándose una motocicleta que se robó en la colonia Guadalupe Victoria, cerca del barrio de San Bruno. pic.twitter.com/3cgM6jLH9r — Ernesto Madrid (@JErnestoMadrid) April 15, 2026

Vecinos persiguieron a ladrón desde colonia de Xalapa

Todo comenzó en la colonia Guadalupe Victoria, un punto crítico en la colonia cercana a la capital de Veracruz, Xalapa. El sospechoso, un joven de aproximadamente 20 años, fue sorprendido cuando presuntamente intentaba llevarse una motocicleta.

Lejos de ignorar la situación, personas que se encontraban alrededor se organizaron para no dejarlo escapar, iniciando una persecución que terminó calles más adelante, donde lograron alcanzar al presunto ladrón.

Golpean a ladrón con un bat de béisbol en Veracruz

Fue cerca del barrio de San Bruno donde los vecinos lograron cerrarle el paso. Al menos cuatro hombres lo rodearon y, por lo que se ve en el video, lo sometieron y comenzaron a golpearlo.

Además de puñetazos y patadas, el ladrón también sufrió golpes con un bat de bésibol que portaba uno de los vecinos. La golpiza escaló rápidamente hasta que el joven quedó tendido en el pavimento.

Vecinos entregan a ladrón a las autoridades

El joven quedó en posición fetal sobre el concreto, sin responder más que con quejidos, mientras los vecinos vigilaban que no intentara levantarse.

Fue hasta que el hombre ya no representaba ninguna amenaza cuando los habitantes decidieron pedir la intervención de la policía.

Vecinos de Tlalnelhuayocan retienen y golpean a presunto ladrón de motocicleta; quedó inconsciente. No es caso aislado: en días recientes han ocurrido retenciones similares en la región. 🚨https://t.co/BDDM7iTBLK pic.twitter.com/TCBSfZvcRh — Meganoticias Xalapa (@MeganoticiasXAL) April 14, 2026

Robos en Veracruz provocan reacción de la población

Medios locales han reportado un aumento en las retenciones ciudadanas en Veracruz, donde la población ha optado por organizarse ante la sensación de impunidad.

Finalmente, elementos de seguridad pública llegaron al sitio para llevarse al detenido. El joven habría quedado a manos de las autoridades locales, donde se espera que presenten una denuncia para que obtenga el castigo que merece de parte de la ley.