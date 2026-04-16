¡Qué no te tome por sorpresa! En estas ciudades de México sonará la alerta sísmica en el celular por el Primer Simulacro Nacional 2026

La Coordinación Nacional de Protección Civil, confirmó que el Primer Simulacro Nacional 2026 se llevará a cabo el próximo miércoles 6 de mayo, activando la alerta sísmica en los celulares y altavoces en distintas partes de México, pero ¿en qué ciudades sonarán los dispositivos?

¿A qué hora sonará la alerta sísmica en los celulares de México?

¡No te asustes! La alerta sísmica se activará en los celulares a las 11:00 horas del tiempo del centro de México, este 6 de mayo 2026 durante el Primer Simulacro Nacional.

¿En qué ciudades de México sonará la alerta sísmica en el celular por el Simulacro Nacional 2026?

¿Está tu ciudad? La Coordinación Nacional de Protección Civil compartió el mapa oficial de las regiones de México en las que la alerta sísmica se activará en los celulares el próximo miércoles 6 de mayo 2026; te compartimos la lista.



Guerrero - San Marcos , Acapulco, Coyuca de Benítez, Benito Juárez, Chilpancingo, Mochitlán, Tixtla y Eduardo Neri

San Marcos , Acapulco, Coyuca de Benítez, Benito Juárez, Chilpancingo, Mochitlán, Tixtla y Eduardo Neri Michoacán - Pátzcuaro, Huiramba, Acuitzio, Morelia, Tarímbaro, Álvaro Obregón, Zinapécuaro, Queréndaro, Indaparapeo, Charo y Epitacio Huerta.

- Pátzcuaro, Huiramba, Acuitzio, Morelia, Tarímbaro, Álvaro Obregón, Zinapécuaro, Queréndaro, Indaparapeo, Charo y Epitacio Huerta. Morelos - Huitzilac, Tepoztlán, Cuernavaca, Jiutepec, Yautepec, Cuautla, Yecapixtla, Miacatlán, Temixco, Emiliano Zapata, Tlaltizapán de Zapata, Ayala, Temoac, Jantetelco, Jonacatepec de Leandro Valle, Tepalcingo, Axochiapan, Tlaquiltenango, Jojutla, Zacatepec, Puente de Ixtla, Amacuzac, Mazatepec, Tetecala y Coatlán del Río.

Por su parte, en la Ciudad de México la alerta sísmica sonará en los celulares de las siguientes alcaldías: Álvaro Obregón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Iztapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Mientras que en el Estado de México la alerta sísmica se activará en todos los municipios de la región.

¿En qué regiones sonará la alerta sísmica en mayo 2026?|GOBIENO DE MÉXICO

¿Cómo sonará la alerta sísmica del celular por Simulacro Nacional 2026?

¡No te asustes! Se espera que la alerta sísmica suene en todos los celulares de México durante el Primer Simulacro Nacional 2026, y estará acompañada del siguiente mensaje:

"ESTO ES UN SIMULACRO - Este es un mensaje para probar la funcionalidad del Sistema Nacional de Alertas del Gobierno de México - ESTO ES UN SIMULACRO"

Para el Estado de México y la Ciudad de México, este simulacro se convierte en el segundo ejercicio del año, pues en el mes de febrero, la alerta sísmica sonó en los celulares de estas zonas.