Frenan pipa con 35 mil litros de combustible en Chihuahua: llegó de Estados Unidos sin papeles legales

Fue durante un operativo de rutina sobre la carretera federal 45, mejor conocida como la Panamericana, agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) detectaron una pipa de combustible que intentaba llegar a un municipio del estado de Chihuahua.

El traslado vendría desde Estados Unidos y habría cruzado la aduana sin nngún problema.

⚠️🚚 Aseguran pipa con 35 mil litros de combustible ilegal en Ciudad Juárez



Elementos de la Fiscalía General de la República aseguraron una pipa cargada con 35 mil litros de combustible sobre la carretera Panamericana, a la altura del kilómetro 300.



El chofer de la unidad, que… pic.twitter.com/U6RJhU2XT4 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 16, 2026

Retén de la FGR en Chihuahua habría impedido que la pipa de combustible llegara a su destino

El aseguramiento ocurrió cerca del kilómetro 300, un punto estratégico para quienes viajan hacia el sur del estado. Elementos de la FGR le marcaron el alto a la unidad pesada para una revisión de rutina.

Al solicitarle al chofer las facturas y los permisos de importación que avalaran los 35 mil litros de combustible que transportaba, el hombre simplemente no tenía nada que entregar.

¿A dónde iba la pipa de combustible detenida en Chihuahua?

Según las primeras declaraciones, el cargamento no se quedaría en Ciudad Juárez. El chofer tenía la instrucción de llevar el hidrocarburo hasta el municipio de Delicias. Sin embargo, al no contar con los sellos y documentos que demuestren que el combustible pagó impuestos o entró de forma legal a México, el trayecto se cortó.

El conductor ahora rinde cuentas ante el Ministerio Público Federal.

¿Cómo cruzó la frontera desde Estados Unidos?

Se confirmó que la unidad ingresó desde Estados Unidos a través del Puente Internacional Zaragoza. La gran incógnita es cómo un vehículo de estas dimensiones, cargado a su máxima capacidad, logró atravesar el área de aduanas sin presentar la documentación legal requerida.

Se investiga si hubo omisión o complicidad en el punto de revisión fronterizo.

Segundo decomiso en menos de dos semanas

Ciudad Juárez se ha convertido en un punto crítico para este tipo de tráfico; con este aseguramiento, ya suman dos operativos similares en menos de 15 días.

Hace apenas unos días, otras dos pipas fueron detenidas bajo las mismas circunstancias: cruzaron por el Puente Zaragoza desde el lado estadounidense e ingresaron a Juárez sin un solo papel que las respaldara.

🚨 Aseguran cargamento irregular de combustible en #Coahuila⁣

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Autoridades federales aseguraron el primer cargamento ilegal de diésel de este 2026 en el estado.⁣

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Se trata de una pipa con cerca de 55 mil litros, localizada en el kilómetro 17 de la carretera federal 40, en… pic.twitter.com/MxOBd0vZD3 — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) January 22, 2026

Pipa de combustible y chofer bajo resguardo de la FGR

Tanto la unidad de transporte como el chofer fueron trasladados de inmediato a las instalaciones de la FGR en Ciudad Juárez.

La pipa permanece bajo resguardo como evidencia del presunto delito de contrabando, las autoridades federales mantienen abierta la investigación.