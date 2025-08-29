Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc en la Ciudad de México (CDMX), convocó a una marcha por la resistencia el próximo domingo 31 de agosto de 2025, ante un escenario en el que, dijo, hay mexicanos que se sienten representados por Morena.

En entrevista con Javier Alatorre en Hechos Noche, la alcaldesa señaló que el partido en el poder prometió un cambio, pero “lo que hemos visto es más corrupción, más abusos, más pobreza”.

“La resistencia nace de la necesidad de defender a nuestro México, para levantar la voz ante las injusticias, para decir basta”, dijo.

Marcha por la resistencia en CDMX, “una fuerza ciudadana”

Rojo de la Vega comentó que “la resistencia no es un partido político, no es una moda, es una fuerza ciudadana” para “frenar los abusos del poder, para garantizar que en México nadie esté por encima de la ley y para construir un país donde cada voz cuente”.

“Este es un encuentro de mexicanas y mexicanos que queremos paz, que queremos tranquilidad, que queremos un balance democrático. Vamos a ir recogiendo causas que no han sido tomadas en cuenta, que no han escuchado desde este gobierno”, comentó.

¿Cuál será la ruta de la marcha de la resistencia en CDMX?

La alcaldesa indicó que el encuentro con la sociedad comenzará el domingo 31 de agosto con una caminata en la Diana Cazadora rumbo al Foro Lindbergh, donde participarán varias ponentes, entre ellas, de otros países.

Se tiene previsto que la marcha salga a las 11:00 horas, la cual pasará por el Eje hacia la Condesa para llegar al Foro Lindbergh, al cual la gente podrá llegar a las 13:00 horas cuando se lleve a cabo el encuentro.