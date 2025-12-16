Despiden a “Lord Relojes": Sheinbaum confirma baja del jefe de Aduanas a quien EU le quitó la visa

La gestión de Alex Tonatiuh Márquez Hernández al frente de la Dirección General de Investigación Aduanera llegó a su fin. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó su cese de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), marcando la salida de un funcionario más envuelto en escándalos de presunto enriquecimiento ilícito.

Aunque la mandataria aseguró que la decisión fue tomada directamente por el titular de Aduanas y negó tener conocimiento oficial sobre investigaciones en el extranjero, su salida coincide con reportes de que el gobierno de Estados Unidos le revocó la visa a principios de diciembre, una medida inusual contra un alto funcionario de seguridad.

¿Quién es Alex Tonatiuh Márquez, "Lord Relojes"?

Márquez Hernández, apodado "Lord Relojes", se convirtió en el centro de la polémica tras revelarse su ostentoso estilo de vida, que contrastaba radicalmente con sus ingresos como servidor público. Investigaciones periodísticas, como la de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), documentaron una colección de relojes de alta gama valuada en más de 7.7 millones de pesos.

Entre las piezas de su colección destaca un reloj adquirido de contado por 3.7 millones de pesos en 2017, época en la que trabajaba en la Procuraduría del Trabajo de la CDMX con un sueldo modesto. Su "tesoro" personal supera incluso al reportado en su momento por Emilio Lozoya o el exlíder sindical Carlos Romero Deschamps.

Además de los relojes, posee un penthouse de tres niveles en Polanco, propiedad que declaró con un valor de 7 millones, aunque en el mercado real rondaría los 22 millones de pesos.

Nuevas controversias en torno a la Agencia Nacional de Aduanas de México...



Alex Tonatiuh: Contrabando de combustible y la "señal" de Washington

El cargo de Márquez era estratégico: combatir delitos como el "huachicol fiscal" y el contrabando de combustible; sin embargo, denuncias internas y señalamientos públicos lo vinculaban, paradójicamente, con redes de tráfico de hidrocarburo y corrupción.

Analistas de seguridad interpretan la cancelación de su visa estadounidense como un mensaje contundente de Washington ante la inacción de las autoridades locales.

Mientras en México se hablaba de "investigaciones en curso" sin resultados tangibles, Estados Unidos aplicó un veto directo, sugiriendo que el funcionario ya no era confiable para la cooperación bilateral.

A pesar de las promesas de "barrer la corrupción" y de que el tema fue expuesto en la "Mañanera" desde 2023, Márquez Hernández se mantuvo en el puesto hasta ahora, protegido presuntamente por redes de poder dentro de la 4T, hasta que la presión internacional y mediática hizo insostenible su permanencia.

