Trump aprieta a México mientras el narco domina ciudades clave del país

La violencia ligada al crimen organizado volvió a colocar a varias ciudades mexicanas entre las más peligrosas del mundo, mientras crece la presión de Estados Unidos contra el gobierno mexicano por presuntos vínculos con el narcotráfico y el uso político de consulados en territorio estadounidense.

Ciudades mexicanas más peligrosas del mundo

Hay regiones donde desgraciadamente se ha normalizado la violencia, pero no, no es normal. No podemos aceptar que de las 10 ciudades más violentas del mundo, de acuerdo a la tasa de homicidios, siete sean mexicanas: Puerto Príncipe, la capital haitiana, está en el primer lugar, pero en segundo y cuarto lugar del ranking mundial de las ciudades más violentas están Colima y Manzanillo, donde el Cartel Jalisco, Los Mezcales y la familia, pelean por el estado gobernado por la morenista Indira Vizcaíno.

En tercer lugar de la lista mundial está Acapulco, Guerrero, donde el Cartel Independiente de Acapulco, los Rusos y los Granados, pelean con bandas asociadas con el Cartel Jalisco, todo en el municipio gobernado por la morenista Abelina López, la que presume sus joyas de más de 200 mil pesos.

“Yo que tengo la culpa que haya un pueblo que me ame y me regale cosas”, dijo Abelina López, alcaldesa de Acapulto

En quinto lugar en el ranking internacional de las ciudades más violentas, se encuentra Tijuana, Baja California, el estado gobernado por Marina del Pilar Ávila, a la que ya le quitaron su visa los estadounidenses.

La ciudad, que también es gobernada por Morena, está convertida en campo de batalla del Cártel de Sinaloa y remanentes de los Arellano Félix.

En sexto lugar mundial se encuentra Ciudad Obregón, Sonora, del morenista Alfonso Durazo; Cajeme también está en poder de Morena y es peleada por los Salazar y Jalisco.

En octavo lugar mundial se encuentra Celaya, Guanajuato, peleada por el cartel Santa Rosa de Lima y el cartel Jalisco.

Y la novena ciudad más violenta del mundo es Zamora, Michoacán, campo fértil de batalla entre la familia y cárteles unidos; le hablo del estado gobernado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla. Tal vez por todo eso dicen que a México lo controla el narco.

¿Qué pasó con la captura de Rocha Moya?

Hoy se cumplieron ya nueve días de que Estados Unidos solicitó la captura y extradición de Rocha Moya y su banda; en Palacio insisten en protegerlos; solo ellos saben dónde está Rocha, dónde está el senador Inzunza y los otros ocho acusados por Estados Unidos de narcotráfico.

Hoy el presidente Trump dio un apretón más; esta semana la presión vino de Marco Rubio, que está resuelto a cerrar los 53 consulados de México, y del fiscal Todd Blanche, que dejó temblando a varios gobernadores y narcopolíticos al revelar que vienen por más.

La relación política entre México y Estados Unidos está hecha un desastre, pero no, el gobierno hoy no dio muestras de querer entregar a Rocha Moya.

Sí, en efecto, cada día es más delicada la presión en la relación política entre México y Estados Unidos; en medios diplomáticos saben que la advertencia del secretario de Estado, Marco Rubio, de cerrar los consulados mexicanos es una represalia a la posición de México.

No es nuevo que en Estados Unidos congresistas republicanos denuncien la injerencia del gobierno mexicano en temas electorales; escucharon muy bien cuando López Obrador llamó a no votar por republicanos.

Pero denuncian también el proselitismo de los cónsules morenistas haciendo movilizaciones y campañas en los Estados Unidos; por ello, Marco Rubio ordenó revisar la actuacion de los 53 consulados dedicados a hacer política en contra del partido republicano o del politico que les de la gana y a favor de Morena en los Estados Unidos.