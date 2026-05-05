Silencio incómodo en Morena: el “no estás solo” ya no alcanza para cubrir a Rocha Moya

Las recientes acusaciones desde Estados Unidos contra políticos y funcionarios mexicanos han generado una fuerte sacudida en la política nacional, especialmente dentro de Morena. Lo que antes parecía un bloque sólido bajo el discurso de “no estás solo”, hoy muestra grietas evidentes tras los señalamientos por presuntos vínculos con el crimen organizado.

El caso más reciente es el de Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia como gobernador de Sinaloa luego de ser señalado por autoridades estadounidenses por delitos relacionados con narcotráfico, armas y delincuencia organizada. Su salida no solo dejó incertidumbre política en el estado, también marcó un antes y un después en la narrativa de respaldo dentro del partido.

¿Qué significan las acusaciones de Estados Unidos contra políticos mexicanos?

Las investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos han puesto bajo la lupa a varios funcionarios mexicanos, incluyendo a Rocha Moya y otros nueve implicados. Entre los delitos señalados se encuentran:



Asociación delictuosa para importar narcóticos

Posesión de armas de uso exclusivo del Ejército

Conspiración para actividades relacionadas con crimen organizado

Estos señalamientos han escalado el tema a nivel internacional y han generado presión política interna. Además, la falta de claridad sobre el paradero de algunos de los implicados ha alimentado aún más la polémica.

El “no estás solo”: de escudo político a discurso debilitado

Durante años, la frase “no estás solo” fue utilizada como una forma de respaldo público dentro de Morena ante acusaciones de corrupción o escándalos. Figuras como Andrés Manuel López Obrador respaldaron públicamente a colaboradores señalados, incluyendo al exsubsecretario de Salud Hugo López-Gatell durante la pandemia.

También se utilizó para defender a personajes como Adán Augusto López o Cuauhtémoc Blanco frente a diversas acusaciones. Sin embargo, en el caso de Rocha Moya, ese respaldo no fue suficiente para frenar las investigaciones internacionales ni la presión mediática.

Hoy, ese discurso parece perder fuerza frente a evidencias, investigaciones y acciones concretas como la revocación de visas o la apertura de expedientes judiciales.

Funcionarios que dejan el cargo en medio del escándalo

El impacto de estas acusaciones no se limita a un solo personaje. En Sinaloa, varios funcionarios han optado por separarse de sus cargos. Entre ellos destaca el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, quien el día de hoy solicitó licencia sin goce de sueldo tras ser señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado.

Además, otros nombres como el senador Enrique Inzunza Cázarez han sido mencionados en el contexto de estas investigaciones, aunque algunos continúan en funciones.

Cancelación de visas y presión internacional

Otro punto clave es la cancelación de visas por parte de Estados Unidos a políticos mexicanos. Casos como el de la gobernadora Marina del Pilar Ávila evidencian que las sanciones no son solo simbólicas, sino que tienen consecuencias directas.

Aunque no todos los casos se hacen públicos, existe preocupación entre la clase política por posibles restricciones migratorias y nuevas investigaciones.

Lo ocurrido en Sinaloa y otros estados refleja un momento crítico para la política mexicana. Las acusaciones internacionales, sumadas a investigaciones internas de la Fiscalía General de la República, han expuesto posibles redes de corrupción, tráfico de influencias y vínculos con el crimen organizado.