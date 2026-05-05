tva (1).png

“Piden licencia no para que los investiguen, sino para que NO los investiguen": Fernández Menéndez

“Uno de los hombres que tenía que hacer justicia traicionó no solamente a un gobierno traicionó a las instituciones, traicionó a la sociedad”, es el vicefiscal que ya pidió licencia.

Por: Jorge Fernández Menéndez

El vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro, presentó su licencia tras ser acusado por Estados Unidos de colaborar directamente con “Los Chapitos”.

Se señala a Castro de filtrar información sobre operativos del Ejército y delatar a informantes mientras participaba en las reuniones de seguridad de alto nivel.

“Uno de los hombres que tenía que hacer justicia traicionó no solamente a un gobierno traicionó a las instituciones, traicionó a la sociedad”, es la opinión del analista político y periodista, Jorge Fernández Menéndez.

Tags relacionados
Libertad de expresión

Videos

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/transmisiones-especiales-fia
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo