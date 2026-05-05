“Piden licencia no para que los investiguen, sino para que NO los investiguen": Fernández Menéndez

El vicefiscal de Sinaloa, Dámaso Castro, presentó su licencia tras ser acusado por Estados Unidos de colaborar directamente con “Los Chapitos”.

Se señala a Castro de filtrar información sobre operativos del Ejército y delatar a informantes mientras participaba en las reuniones de seguridad de alto nivel.

“Uno de los hombres que tenía que hacer justicia traicionó no solamente a un gobierno traicionó a las instituciones, traicionó a la sociedad”, es la opinión del analista político y periodista, Jorge Fernández Menéndez.