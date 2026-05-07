Debate político en México tras solicitud de EU por presuntos narcopolíticos de Sinaloa

La solicitud de aprehensión y extradición de presuntos narcopolíticos de Sinaloa hecha por Estados Unidos ha generado una discusión política en México, luego de que el caso comenzara a ser llevado al terreno de la soberanía y la disputa electoral.

Narcopoliticos de Sinaloa

Desde que Estados Unidos solicito la aprehension y extradicion de narcopoliticos de Sinaloa, el palacio insistio en hacer a un lado el tratado de extradicion y llevar este caso, que tiene que ver con la justicia en ambos lados de la frontera, al terreno politico.

Hoy la presidenta convoco a Morena y sus aliados, saben que la orden de Lopez Obrador de no entregar a Rocha Moya, acusado de narcotrafico y por lo tanto de terrorismo, es muy alto, aun asi, hoy volvieron a cerrar filas con los presuntos delincuentes y noroña hasta reto a Estados Unidos.

“Puede hacer Estados Unidos las lista que quiera, hay dos caminos, la defensa de la soberanía o el entreguismo y nosotros seguiremos defendiendo la defensa de la soberanía”, dijo Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena.

Lopez Obrador ha calificado al gobierno de Estados Unidos de injerencista. “Injerencismos, no dejamos que representantes de gobiernos extranjeros en asuntos que solo corresponde resolver, dirimir a los mexicanos”, dijo Ándres Manuel López Obrador.

Gobierno mexicano en procesos electorales de otros países

El gobierno dijo en la ceremonia del Cinco de Mayo que ninguna potencia extranjera podría venir a decir como gobernarnos, sin embargo, el gobierno mexicano sí se ha metido en los procesos electorales de varios paises llamando a votar en contra de candidatos que no le gustan.

Lo ha hecho tambien en varias ocasiones contra candidatos en Estados Unidos, ha pedido al electorado hispano que no vote por candidatos republicanos, el partido del presidente Trump.

“Vamos a manifestarnos para que nuestros paisanos no apoyen a ese partido”, dijo Ándres Manuel López Obrador.

“Nosotros vamos a llamar para que no se vote por ese partido, por intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto”, mencionó Ándres Manuel López Obrador.

“Como el gobernador de Texas. Puede ir al templo o lea la biblia, pero es muy inhumano y anticristiano”, dijo Ándres Manuel López Obrador.