“Los cárteles gobiernan México”: Trump endurece ataque y acusa narco control total del país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a encender la tensión con México tras asegurar que los cárteles del narcotráfico tienen el control del país. Sus declaraciones incluyeron críticas al gobierno mexicano, advertencias sobre seguridad fronteriza y señalamientos contra los llamados “narcopolíticos”.

Donald Trump y México

Dice Donald Trump que aquí gobiernan los narcos y nadie más, así como lo escucha, nadie más. El presidente de los Estados Unidos atizó las acusaciones contra el gobierno mexicano, pero fue más punzante en la crítica. En efecto, ha dicho varias veces que México está bajo control del narco y agrega que nadie más gobierna.

“Tenemos un problema, porque los cárteles gobiernan a México y nadie más. Ellos mandan”, dijo Donald Trump.

La advertencia de que algo estaba podrido en la frontera sur la lanzó desde su toma de posesión en Washington.

“Hay una tempestad que apunta hacia México, y esa tempestad se llama “Donald Trump”. Hoy declaró emergencia en la frontera entre México y los Estados Unidos, para frenar la migración. Además, refrendó su intención de deportaciones masivas; también designó a los cárteles mexicanos de las drogas como organizaciones terroristas internacionales. Y como si algo faltara, refrendó su intención de elevar los aranceles a los productos mexicanos desde el primero de febrero”

“Mandaré tropas a la frontera sur para repeler la desastrosa invasión de nuestro país. También designaremos a los cárteles como organizaciones terroristas extranjeras”, dijo Donald Trump.

Y cumplió con su advertencia: le subió los aranceles al acero, al aluminio, al tomate, a las autopartes y el T-MEC está en una tablita.

Donald Trump a por narcopolíticos

Para los migrantes, le dio órdenes al ICE de deportarlos a como de lugar; lo que no se esperaban los narcopolíticos mexicanos es que fuera por ellos. Solo un día después de la toma de posesión, Trump no descartó acciones militares de Estados Unidos en México.

Solo unas semanas después, el 18 de febrero de 2025, Donald Trump sacudió al morenismo al decir por primera vez que el país estaba gobernado por los carteles de la droga; no hablaba ya solo de carteles, sino de narcopolíticos.

“México está gobernado en gran medida por los cárteles; y decirlo es triste. Y si quisieran ayuda, los ayudaríamos. Pero si se fijan en lo que ha sucedido con México durante años, pero especialmente ahora, está gobernado por los cárteles”, dijo Donald Trump.

Trump ha dicho hasta en 15 ocasiones que México está bajo el control de criminales; no es una repetición de palabras, es la visión que tiene el presidente de Estados Unidos de México y su narcogobierno, la misma que está construida en información de corporaciones de inteligencia, fuerzas del orden y agencias antidrogas. La más dura de las declaraciones de Trump fue en el Congreso de su país, delante del vicepresidente JD Vance y el líder de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

“El territorio que está inmediatamente al sur de nuestra frontera, está actualmente controlado por completo por cárteles criminales que asesinan, violan, torturan y ejercen control total. Total control de una nación entera, representando una grave amenaza para nuestra seguridad nacional”, dijo Donald Trump

¿Por qué lo dice Trump? Porque efectivamente los cárteles gobiernan México a través de alianzas criminales con narcopolíticos y la gente a lo largo y ancho del país lo padece todos los días.