Cooperación, inversión y cultura: lo que se habló en el encuentro entre Alessandra Rojo de la Vega y la presidenta de la Comunidad de Madrid

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, recibió este lunes 4 de mayo de 2026 a Isabel Díaz Ayuso como parte de la agenda oficial de la funcionaria española en México. El encuentro se llevó a cabo en la sede de la alcaldía y forma parte de una gira institucional que busca reforzar vínculos entre ambas regiones.

A través de un mensaje público, la alcaldesa dio la bienvenida a la presidenta madrileña destacando la relevancia simbólica de la demarcación. “Bienvenida a Cuauhtémoc, Isabel Díaz Ayuso. Aquí late el corazón de la Ciudad de México y aquí también late la libertad”, expresó, subrayando el carácter político del encuentro.

Buscan fortalecer relación entre gobiernos locales

Durante la reunión, ambas funcionarias abordaron la importancia de consolidar la relación entre gobiernos locales, con la intención de avanzar en proyectos de carácter económico, cultural y político. La visita se enmarca en una estrategia más amplia para generar cooperación directa entre ciudades, sin depender exclusivamente de los canales federales.

El acercamiento también ocurre en un contexto donde la relación entre México y España ha sido tema de debate en distintos momentos, lo que añade un componente político adicional a este tipo de encuentros. Sin embargo, en esta ocasión el enfoque se centró en la colaboración institucional y el intercambio de experiencias de gobierno.

Bienvenida a Cuauhtémoc, @IdiazAyuso

Aquí late el corazón de la Ciudad de México y aquí también late la libertad.



🇲🇽 🇪🇸 pic.twitter.com/Lye6UqSKEr — Alessandra Rojo de la Vega (@AlessandraRdlv) May 4, 2026

Gira de Díaz Ayuso incluye agenda empresarial y cultural

La visita de Isabel Díaz Ayuso a México contempla una agenda de aproximadamente diez días, en la que participará en diversas actividades tanto políticas como económicas y culturales. Entre sus objetivos se encuentra fortalecer los lazos entre Madrid y distintas regiones del país, así como sostener reuniones con empresarios e inversionistas.

Además, está prevista su participación en la Feria Nacional de San Marcos, uno de los eventos más relevantes en México, donde Madrid figura como invitada de honor. Este espacio también será utilizado como plataforma para promover intercambios comerciales y culturales